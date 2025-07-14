Кратковременные дожди. О погоде в Алтайском крае 14 июля

Дневная температура составит от +22 до +27 градусов

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Алтайского края днем 14 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит от +22 до +27 градусов. Возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 7–12 м/с, местами порывы 13–18 м/с.

В Барнауле ожидается от +23 до +25 градусов. В конце дня кратковременный дождь. Ветер западный, 7–12 м/с, во второй половине дня порывы до 17 м/с.