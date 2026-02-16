В Новосибирске пьяный мужчина захватил заложницу и устроил попытку поджога. Подробности

16 февраля 2026, 16:44, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Mash Siberia

В Новосибирске пьяный мужчина захватил заложницу и попытался устроить поджог в жилом доме на улице Курчатова. Инцидент произошел после бытовой ссоры во время распития алкоголя и закончился штурмом квартиры силовиками, пишет Mash Siberia.

По словам очевидцев, мужчина сначала устроил конфликт на улице, а затем, после вызова полиции, заперся в квартире вместе с сожительницей. Внутри он ранил женщину, удерживал ее силой и попытался поджечь жилье. Соседи сообщали, что агрессор угрожал пожаром и заявлял, что может воспользоваться оружием. Возгорание в тамбуре оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

Силовики при поддержке СОБРа приняли решение о штурме и проникли в квартиру через окно второго этажа. Подозреваемого задержали, заложницу освободили. Женщину передали медикам и правоохранителям для опроса. В квартире после происшествия остались обгоревшие участки, разбросанные вещи и домашний кот, который не пострадал.

Жильцы дома рассказали, что задержанному 48 лет. По их словам, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, находился в федеральном розыске, регулярно вел себя агрессивно, угрожал окружающим и избивал сожительницу. Соседи утверждают, что неоднократно жаловались на него в полицию, однако это не приводило к заметным изменениям. Также сообщается, что незадолго до происшествия мужчина устроил драку в магазине, после чего вернулся домой и продолжил конфликт.

Как уточняют очевидцы, агрессор также угрожал жильцам, пытался повредить их имущество и заявлял о намерении устроить поджог. Несмотря на произошедшее, женщина ранее неоднократно прощала сожителя и не выгоняла из квартиры. После освобождения она сообщила журналистам Mash Siberia, что опасается конфликтов с соседями и возможного недопуска в жилье.

Обстоятельства произошедшего и правовая оценка действий задержанного устанавливаются правоохранительными органами.