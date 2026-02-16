Юрист предупредила о последствиях постоянного ворчания на работе

Если из‑за постоянного недовольства сотрудника в офисе складывается напряженная обстановка, это может стать основанием для увольнения

16 февраля 2026, 16:59, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Излишнее ворчание сотрудника, подрывающее работу организации, может стать основанием для увольнения. Об этом предупредила юрист Екатерина Нечаева в комментарии изданию "Абзац".

Эксперт обратила внимание на важность разграничения двух типов поведения: с одной стороны — конструктивные рабочие предложения, к которым руководству действительно стоит прислушаться, с другой — систематическое ворчание, создающее в коллективе негативный фон.

По словам Нечаевой, второе не несет созидательного смысла и негативно влияет на эффективность самого ворчащего сотрудника. Такое поведение расценивается как нарушение трудовой дисциплины, для противодействия которому работодатель вправе применять стандартные меры воздействия.

«Замечание, затем выговор и увольнение, если сотрудник продолжает нарушать трудовую дисциплину», — перечислила юрист.

Кроме того, россиянам напомнили еще об одном аспекте трудовых отношений: работодатель вправе не оплачивать время, потраченное сотрудниками на длительные перекуры вне установленного обеденного перерыва. Такие паузы могут расцениваться как нарушение действующих норм и правил внутреннего трудового распорядка.

