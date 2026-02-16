Юрист предупредила о последствиях постоянного ворчания на работе
Если из‑за постоянного недовольства сотрудника в офисе складывается напряженная обстановка, это может стать основанием для увольнения
16 февраля 2026, 16:59, ИА Амител
Излишнее ворчание сотрудника, подрывающее работу организации, может стать основанием для увольнения. Об этом предупредила юрист Екатерина Нечаева в комментарии изданию "Абзац".
Эксперт обратила внимание на важность разграничения двух типов поведения: с одной стороны — конструктивные рабочие предложения, к которым руководству действительно стоит прислушаться, с другой — систематическое ворчание, создающее в коллективе негативный фон.
По словам Нечаевой, второе не несет созидательного смысла и негативно влияет на эффективность самого ворчащего сотрудника. Такое поведение расценивается как нарушение трудовой дисциплины, для противодействия которому работодатель вправе применять стандартные меры воздействия.
«Замечание, затем выговор и увольнение, если сотрудник продолжает нарушать трудовую дисциплину», — перечислила юрист.
Кроме того, россиянам напомнили еще об одном аспекте трудовых отношений: работодатель вправе не оплачивать время, потраченное сотрудниками на длительные перекуры вне установленного обеденного перерыва. Такие паузы могут расцениваться как нарушение действующих норм и правил внутреннего трудового распорядка.
Ранее сообщалось, что за слишком громкий смех на работе могут уволить. Юристы отмечают, что такое выражение эмоций может влиять на дисциплину.
17:06:32 16-02-2026
Чо, очередь за забором?
19:23:31 16-02-2026
Ещё одно "веское" основание лишить человека работы - "позволял себе не восторгаться условиями труда"!
10:49:39 17-02-2026
А кто будет определять тип ворчания негодника,созидательное оно или разрушительное?Опять работодатель ? С приданными ему защитниками от Фемиды?
15:47:03 18-02-2026
Чушь! В трудовом договоре должно быть раскрыто понятие трудовая дисциплина, иначе под это можно что угодно трактовать. В соседнем отделе сотрудница постоянно кашляет, надоела уже, за это уволить?)))