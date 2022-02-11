Названа причина смерти актрисы Евгении Брик

У актрисы Евгении Брик имелось онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие люди. Об этом РИА Новости рассказала её коллега Юлия Ауг.

По словам Юлии Ауг, о том, что Евгения Брик борется с раком, знали только самые близкие люди.

“Поэтому для многих её смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие”, — отметила актриса.

Напомним, 11 февраля о смерти 40-летней Брик сообщила журналистка Катерина Гордеева. Причину смерти она не назвала, заявив, что усопшей “было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности”.