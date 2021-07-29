Первый канал опроверг закрытие шоу "Док-Ток" с Ксенией Собчак

Первый канал опроверг новость о закрытии шоу "Док-Ток", ведущими которого являются Ксения Собчак и Александр Гордон. Передача находится в отпуске, сообщает РБК со ссылкой на телеканал.

"Информация о закрытии программы "Док-Ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернётся в эфир", – заявили представители канала.

Напомним, что новость о закрытии шоу появилась в Сети 28 июля. Как отмечалось, с самого начала шоу показывало не те рейтинги, на которые рассчитывало руководство. Ксения Собчак должна была поднять их, однако этого не случилось, даже с учётом того, что телеведущая вернулась после многолетнего перерыва работы с каналом.