Лето в Алтайский край ворвется с 30-градусной жарой

В Барнауле столбики термометров поднимутся до +26

30 мая 2026, 11:34, ИА Амител

Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Лето в Алтайский край приходит без дождей, зато с летним зноем. Синоптики обещают, что первый день июня станет по-настоящему жарким: воздух прогреется до +33 градусов, а осадков практически не ожидается.

Что будет 1 июня

По краю: Ночь на понедельник будет теплой — от +12 до +17 градусов. Лишь на востоке и в предгорьях немного прохладнее — от +6 до +11. Ветер восточный, слабый, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем — настоящая жара: +28...+33 градуса. На востоке чуть скромнее — от +22 до +27. Осадков не ожидается, будет солнечно. Ветер восточный, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с.

В Барнауле: Ночью +9...+11 градусов, без осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с. Днем воздух прогреется до +24...+26 градусов, также преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4–9 м/с.

Вторник, 2 июня — небольшое снижение жары

Ночью в крае +13...+17 градусов, без осадков. Ветер северо-восточный, совсем слабый — 2-4 м/с. Днем станет чуть прохладнее: +22...+26 градусов, ожидается облачная погода. Ветер восточный, 2–6 м/с.