Синоптики прогнозируют жаркое и засушливое лето в регионах Сибири
Гидрометцентр обещает аномальное тепло и дефицит дождей в Алтайском крае, Тыве, Новосибирской и Омской областях
13 апреля 2026, 08:05, ИА Амител
По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, предстоящее лето в нескольких сибирских регионах будет жарким и засушливым. В Республике Алтай, Алтайском крае, Тыве и Красноярском крае температура ожидается выше климатической нормы.
В Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях прогнозируют дефицит осадков. Исключение — север Иркутской области и север Красноярского края: там дождей выпадет больше обычного.
Апрель
Меньше всего дождей ожидается в Омской области, на западе Новосибирской области и в Алтайском крае. При этом в центральных районах Красноярского края и на севере Иркутской области, напротив, будет влажнее обычного. Теплее нормы — в Тыве и на западе Томской области.
Май
Самая жаркая погода придет в Тыву, а также в Республику Алтай и Алтайский край. Дефицит осадков сохранится в Тыве и на юге Сибири.
Июнь
Аномально жарко будет на северо-западе Красноярского края. Засуха накроет южные и юго-восточные территории Сибири: Хакасию, Тыву, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую области и Алтайский край. В то же время на Таймыре и севере Иркутской области осадков выпадет больше нормы.
Июль
Жарче обычного будет в Таймырском районе Красноярского края. Дефицит дождей сохранится в Забайкалье, а на севере Красноярского края и Иркутской области ожидается повышенная влажность.
Август
Температура выше нормы прогнозируется в Республике Алтай, Алтайском крае и Тыве. Осадки в этих регионах будут в пределах нормы, а их дефицит ожидается лишь на северо-востоке Красноярского края.
08:10:13 13-04-2026
ну, от этой "сибиряшки" ничего другого и не ждал.
зимой - 30, летом +30, осенью и весной 30 м/с.
из 365 дней, от силы дней 50 нормальных.
15:14:40 24-04-2026
Гость (08:10:13 13-04-2026) ну, от этой "сибиряшки" ничего другого и не ждал.зимой -... , в Сибири никогда не бывает жары и духоты, не было за всю историю. Иные утверждения фейк. Тёплое лето раньше иногда было, иногда. Последний раз 23 года назад. Ветра у нас тоже меньше чем в любом другом регионе. Морозы 9 месяцев в году - это правда. Так это Сибирь! Здесь намного намного холоднее чем в Норвегии, Исландия, горах Тибета, где угодно. Я про Аляску не говорю там вообще тепло как в Сочи, запомните кто не знал.
08:10:57 13-04-2026
Синоптики на три дня то угадать не могут, а тут на лето замахнулись. Сказочники!
08:16:56 13-04-2026
значит будет холодно , предрекали очень холодную зиму
09:18:17 13-04-2026
Недели три назад был другой прогноз по Сибири, противоположный. Так что будет, как обычно, около нормы.
11:24:56 14-04-2026
В прошлом году такие же сказки были весной насчёт лета. В итоге ни одного сухого дня за лето, начиная с середины июня.
15:06:11 24-04-2026
Уже точно понятно, что как такового лета не будет. СНГ и морозы в конце апреля - к июлю просто не успеет ничего прогрется. А августе снова снег.