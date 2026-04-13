Синоптики прогнозируют жаркое и засушливое лето в регионах Сибири

Гидрометцентр обещает аномальное тепло и дефицит дождей в Алтайском крае, Тыве, Новосибирской и Омской областях

13 апреля 2026, 08:05, ИА Амител

Летняя жара в Барнауле

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, предстоящее лето в нескольких сибирских регионах будет жарким и засушливым. В Республике Алтай, Алтайском крае, Тыве и Красноярском крае температура ожидается выше климатической нормы.

В Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях прогнозируют дефицит осадков. Исключение — север Иркутской области и север Красноярского края: там дождей выпадет больше обычного.

Апрель

Меньше всего дождей ожидается в Омской области, на западе Новосибирской области и в Алтайском крае. При этом в центральных районах Красноярского края и на севере Иркутской области, напротив, будет влажнее обычного. Теплее нормы — в Тыве и на западе Томской области.

Май

Самая жаркая погода придет в Тыву, а также в Республику Алтай и Алтайский край. Дефицит осадков сохранится в Тыве и на юге Сибири.

Июнь

Аномально жарко будет на северо-западе Красноярского края. Засуха накроет южные и юго-восточные территории Сибири: Хакасию, Тыву, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую области и Алтайский край. В то же время на Таймыре и севере Иркутской области осадков выпадет больше нормы.

Июль

Жарче обычного будет в Таймырском районе Красноярского края. Дефицит дождей сохранится в Забайкалье, а на севере Красноярского края и Иркутской области ожидается повышенная влажность.

Август

Температура выше нормы прогнозируется в Республике Алтай, Алтайском крае и Тыве. Осадки в этих регионах будут в пределах нормы, а их дефицит ожидается лишь на северо-востоке Красноярского края.

