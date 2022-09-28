Назван самый эффективный способ контрацепции для женщин старше 35 лет, популярный на Западе

Стерилизация или хирургическая контрацепция — эффективный способ защиты от нежелательной беременности, рассказала «Ленте.ру» акушер-гинеколог Марина Мартьянова.

Медик отметила, что стерилизация — популярная процедура в странах Европы. Кроме того, добавила она, это более безопасно для здоровья, чем аборты.

«После операции создаётся искусственная непроходимость маточной трубы, и яйцеклетка просто не встречается со сперматозоидом», — пояснила гинеколог.

Она подчеркнула, что по российским законам хирургическую стерилизацию проводят только женщинам старше 35 лет, имеющим двоих детей и более. Однако при наличии медицинских показаний и согласия операцию делают в любом возрасте и вне зависимости от количества детей.

«Хирургические методы контрацепции необратимы. Но наука не стоит на месте. Последующая беременность возможна только с использованием ЭКО или микрохирургических методов создания трубного анастамоза», — предупредила Мартьянова.

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