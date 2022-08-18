Инфекционист рассказал, как мог возникнуть «дельтакрон»
Евгений Тимаков считает, что гибрид «дельты» и «омикрона» не опасен для россиян
18 августа 2022, 09:30, Никита Черников
Новый штамм COVID-19 «дельтакрон» мог возникнуть у переболевшего несколькими штаммами вируса, заявил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Напомним, новый подвид коронавируса «дельтакрон» выявили учёные из Института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге. Он уникален тем, что является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».
«Коронавирусная инфекция видоизменчивая, „дельтакрон“ мог появиться от человека, который болел одновременно несколькими видами коронавирусной инфекции, и эти вирусы могли совместиться вместе», — рассказал изданию специалист.
Также добавил, что население РФ уже имеет иммунитет к обоим штаммам, а потому «дельтакрон» для россиян не опасен — даже если новая мутация будет сильно заразной.
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