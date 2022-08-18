Инфекционист рассказал, как мог возникнуть «дельтакрон»

Новый штамм COVID-19 «дельтакрон» мог возникнуть у переболевшего несколькими штаммами вируса, заявил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Напомним, новый подвид коронавируса «дельтакрон» выявили учёные из Института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге. Он уникален тем, что является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».

«Коронавирусная инфекция видоизменчивая, „дельтакрон“ мог появиться от человека, который болел одновременно несколькими видами коронавирусной инфекции, и эти вирусы могли совместиться вместе», — рассказал изданию специалист.

Также добавил, что население РФ уже имеет иммунитет к обоим штаммам, а потому «дельтакрон» для россиян не опасен — даже если новая мутация будет сильно заразной.