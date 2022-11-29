Карантин ввели в российском городе из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ

В Элисте с 29 ноября вводят карантин в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ, сообщает ТАСС.

Как рассказал изданию глава управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия Джангар Санджиев, «на 47-й календарной неделе, с 21 по 27 ноября, в Элисте отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте 7-14 лет в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели».

Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А(H1N1) pdm09 и риновирусной инфекцией, добавил он.

Карантин в республиканском центре предполагает запрет всех массовых заболеваний в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников 1-9 классов до особого распоряжения. Занятия в школах и организациях допбразования для них также приостанавливаются. Медучреждения тем временем готовятся к росту числа пациентов.

Ранее специалист управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Христина Манохина рассказала, что регион приближается к началу поднятия эпидпорога по ОРВИ и гриппу.