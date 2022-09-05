Маски по желанию. В Алтайском крае не планируют возвращать ограничения из-за шестой волны COVID-19

Обязательный масочный режим и другие эпидограничения в Алтайском крае возвращать пока не будут. Об этом в ходе пресс-конференции 5 сентября сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По её словам, эпидемиологическая ситуация в шестую волну COVID-19 не настолько тяжёлая, чтобы вводить жёсткие правила.

«На сегодняшний день мы учитываем характеристики и клиническую картину штамма „омикрон“. Помимо высокой заразности, для него характерно более лёгкое течение болезни. Поэтому в полном объёме ограничения, конечно же, возвращаться не будут», — пояснила Калинина.

Тем не менее Роспотребнадзор советует всем жителям Алтайского края всё равно надевать маски в транспорте и других общественных местах. Специалист напомнила, что рекомендации по соблюдению всех эпидограничений не снимали для людей старше 65 лет, а также для всех социальных и медицинских учреждений.

«Ковид у нас постепенно переходит в разряд респираторных инфекций. В этом году мы даже видим корреляцию: в течение шести недель растёт заболеваемость и по коронавирусу, и по ОРВИ. Масочный режим при этих заболеваниях очень эффективен. Поэтому если все люди будут соблюдать правила и носить маски в общественных местах, будет очень здорово», — заметила Калинина.

Напомним, в конце августа позиция алтайского Роспотребнадзора была точно такой же. В ведомстве считают, что в регионе пока не требуется вводить строгий и обязательный масочный режим. Но люди должны позаботиться о себе и соблюдать санитарные требования без всяких указов и документов, считают в ведомстве.