Медик рассказала, как справиться с шоком при беременности дочери-подростка

Главная причина подростковых беременностей — отсутствие полового воспитания, рассказала «Ленте.ру» акушер и эксперт в сфере подготовки к родам Любовь Климова.

Специалист отметила, что многие родители, когда узнают о подростковой беременности, испытывают чувство разочарования и горя, а также начинают обвинять ребёнка.

«Избегайте обвинений и осуждения. Помните, что это и ваша ответственность тоже. Воздержитесь от фраз вроде: „А я тебе говорила! Чем ты думала?“ Ситуация уже произошла. Теперь необходимо смотреть на неё в настоящем времени и принимать решение на будущее, а забеременевшую дочь-подростка нужно поддержать», — подчеркнула Климова.

Необходимо поддержать дочь, ведь в силу отсутствия информации и опыта ей сложно самостоятельно принять разумное решение. Первым важным шагом будет обследование у врача.

Более того, указала эксперт, родители должны всегда быть на стороне ребёнка, который и так будет ощущать давление и осуждение со стороны, потому что беременность в юном возрасте расценивается как признак асоциального поведения.

«Обратитесь за поддержкой к специалистам. Психолог оказывает профессиональную поддержку в ситуации репродуктивного выбора — оставить или прервать беременность. Юрист поможет разобраться в ситуации с точки зрения закона», — посоветовала Климова.

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