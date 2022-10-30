Правительство РФ из резервного фонда выделило более 58,5 млрд рублей на повышение зарплат медикам, следует из соответствующего распоряжения, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги поступят в 85 из 89 регионов, в том числе и в Алтайский край. Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в стране вырастет более чем на 11,5%.

«Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, потребовалось дополнительное финансирование», — пояснили в кабмине.

Согласно документу, Алтайский край из выделенных 58,5 млрд получит 912 млн рублей. Соседней Республике Алтай достанется 128,1 млн, Кузбассу — почти 1,1 млрд, а Новосибирской области — 1,1 млрд. Львиную же долю получат Москва (7 млрд рублей), Подмосковье (почти 2,8 млрд) и Санкт-Петербург (2,3 млрд).