В Барнауле пенсионерка укусила девушку в автобусе, чтобы занять свободное место
Женщину высадили из транспорта
28 октября 2026, 16:16, ИА Амител
В Барнауле пожилая женщина укусила девушку за руку из-за свободного места в автобусе, сообщает Barnaul 22. Инцидент произошел на маршруте № 20.
"Около 07:00 супруга села в автобус № 20 на остановке "Темп". Салон уже был довольно плотно заполнен. Вместе с ней через среднюю дверь зашла женщина примерно 60–65 лет", — рассказал барнаулец, жена которого стала очевидицей произошедшего.
Во время поездки пассажирка толкала окружающих и агрессивно реагировала на замечания. Когда освободилось место, она решила его занять.
Но стоявшая рядом девушка загородила сиденье рукой. Тогда пожилая горожанка укусила ее за запястье, а та вскрикнула от боли. После этого кондуктор остановил автобус и высадил пенсионерку.
16:17:44 28-10-2026
Теперь от бешенства уколы ставить надо.
17:48:48 28-10-2026
Гость (16:17:44 28-10-2026) Теперь от бешенства уколы ставить надо. ... Да, бабушка рискует , мало ли что у оппонентки в анамнезе, помимо бешенства риск сифилиса и СПИДа.
16:21:11 28-10-2026
выбить бабке зубы и пусть киселем одним питается
18:37:04 28-10-2026
Гость (16:21:11 28-10-2026) выбить бабке зубы и пусть киселем одним питается... А девке руку сломать, по-вашей логике? Она же рукой переградила место и не дала на него сесть.
22:17:13 28-10-2026
Гость (18:37:04 28-10-2026) А девке руку сломать, по-вашей логике? Она же рукой переград...
Агрессировать начала бабка. Преградить путь рукой (а по факту девушка видимо взялась за поручень впереди стоящего сидения) это вообще не является нарушением общественного порядка
08:25:08 29-10-2026
Гость (22:17:13 28-10-2026) Агрессировать начала бабка. Преградить путь рукой (а по ... Девушка умышленно ограничила свободу передвижения незнакомого человека и создала угрозу жизни и здоровью, ведь бабушка могла упасть. Если бы на месте пожилой женщины был мужчина килограммов под 100, девушке бы в голову не пришло расставлять руки. А здесь она прикинула: сама молодая и сильная, легко бабку "уроет". К её удивлению, жертва начала сопротивляться.
11:16:14 29-10-2026
Да девушка могла не видеть кто там куда скребется, сейчас все в наушниках ездят
16:22:41 28-10-2026
А зачем девушка загородила свободное сиденье рукой? У нас бронь сидений в обшественном транспорте не предусмотрена.
16:23:57 28-10-2026
Странно. Выборы состоялись, а пенсионеры до сих пор кусаются.
16:43:40 28-10-2026
Совсем пенсионеры озверели. И это еще квитанции за ЖКХ октябрьские не получили.
17:00:51 28-10-2026
Довели страну
10:44:23 29-10-2026
Гость (17:00:51 28-10-2026) Довели страну... Сам в шоке. Чтобы в советское время такое случилось? Уму не постидимо, а сейчас наше государство воспитало общество не знающее уважения. А потом удивляемся поведению бабушки. Бабушку с детства, как именя и всех советских людей воспитывали и прививали понимание, ВОЗРАСТ НУЖНО УВАЖАТЬ. Вот она своё законное и споследним кариесом и отстаивала. А молодёжь это вообще нонсенс!!! На каком основании бабушку ссадили с транспорта, есть же законы. Проезд в автобусе для пенсионеров не бесплатный. Они проездные покупают, если много приходится передвигаться!!! А когда я старым стану, что будет с уважением?
17:07:50 28-10-2026
Вроде бы человеку с возрастом свойственно становиться спокойнее и разумнее, но в наше время у большинства женщин увы почему-то всё наоборот - наглость прет как из вулкана, совсем берегов не видят.
22:23:22 28-10-2026
Гость (17:07:50 28-10-2026) Вроде бы человеку с возрастом свойственно становиться спокой...
Люди с возрастом приобретают в основном когнитивные нарушения, что как раз негативно сказывается на их адекватности и самоконтроле. У бабки поди уже деменция началась
17:20:36 28-10-2026
Нужен закон Госдумы, утверждающий право пожилых на сидячие места, иначе конфликтов не избежать. Если в советское время старшим по возрасту уступали , то теперь нравственные императивы не действуют. Раньше кондуктор бы вывела девушку, которая препятствовала пассажирке занять освободившееся место, а теперь закон силы и наглости: не пустила старуху, да ещё и молодая артистка визжала якобы от боли, изображая жертву. Девушку жалко, конечно, до 60 лет не доживет. С такими замашками долго не живут.
22:19:57 28-10-2026
Гость (17:20:36 28-10-2026) Нужен закон Госдумы, утверждающий право пожилых на сидячие м...
Людям, катающимся по льготным билетам, вообще не положены сидячие места 🤣
09:11:36 29-10-2026
Гость (22:19:57 28-10-2026) Людям, катающимся по льготным билетам, вообще не положен... Во- первых, большинство пожилых за 60 катаются не по льготным билетам, а покупают обычные, так как для льготных надо купить авансом проездной, что дороже, чем пара поездок в месяц в поликлинику или навестить внуков обычным тарифом. Во-вторых, государство доплачивает перевозчикам за пенсионеров, так что они ни чем не отличаются от других категорий пассажиров.
17:44:04 28-10-2026
Пожилые ни в коем случае не должны уступать места молодым, иначе попадут в наблюдаемую мною ситуацию!
Как-то зимой в 10ке. Освободились 2 места, рядом находилась пожилая женщина. В той позиции могла сесть только она, но решила уступить место у окна девушке, которая стояла за ней. Девушка села, бабушка не успела опуститься, как на место юркнул парень-подросток, спутник девушки. Просто отпихнул старуху и весело заржал, какой он ловкий, показывал средний палец. Девушка, которую пропустила бабушка, пыталась выбить у пожилой телефон, ударила по руке. Заявила, что она юрист и законы знает. Вот такие молодые юристки в Барнауле, дерутся в автобусах с теми, кто уступил им место! Закон физической силы!
18:36:00 28-10-2026
Гость (17:44:04 28-10-2026) Пожилые ни в коем случае не должны уступать места молодым, ... Какие законы знает девушка "якобы юрист"? Снимать на личный телефон в общественном месте разрешено.
08:56:59 29-10-2026
Гость (17:44:04 28-10-2026) Пожилые ни в коем случае не должны уступать места молодым, ... Аналогично 25-й или 32-й автобус. Парень лет 18 ( учил билеты на права) сидел и бабушка рядом стояла. Мужчина 35+ в подпитии (судя по всему) как только не просил уступить место бабушке, как не склонял в том числе органы парня. Нет, органы перевесили... так и не уступил. Вот сила тяжести у зумеров!
19:59:58 28-10-2026
Ребята да пусть бабушки и дедушки поседят в автобусе поверте они в молодости уступали места
23:05:40 28-10-2026
Гость (17:07:50 28-10-2026) Вроде бы человеку с возрастом свойственно становиться спокой... секса давно у них не было, без хорошего перепихона у баб в любом возрасте крышу рвет это вам не пугачева с галкиным
09:31:15 29-10-2026
Гость (23:05:40 28-10-2026) секса давно у них не было, без хорошего перепихона у баб в л... О-ё-ёй! Да пусти пугачеву с галкиным в автобус, возможно, они всех там перекусают!)))
13:03:29 29-10-2026
Гость (23:05:40 28-10-2026) секса давно у них не было, без хорошего перепихона у баб в л... Судя по Вашему комменту- у барышни была бурная ночь, что ни сама не села, ни бабушку не посадила. Может, поручень уже с чем то перепутала?
09:15:15 29-10-2026
Вот вам и образчик нашего сегодняшнего общества со всей его моралью,духовностью и скрепами.До чего же опустились ,оскотинились его представители.Тьфу.Ещё и критиковали советского человека за его качества.Вот такого бы тогда вообще не произошло бы,потому что люди были воспитаны и имели совесть не в пример нынешним.И это молодое поколение ,так сказать наше будущее.Всё это есть отражение тех свойств ,понятий,принципов ,устоев , которое транслируется вот этой бездуховной создавшейся системой.
10:03:43 29-10-2026
Вообще-то многие пенсы никуда не ездят годами. Знаю семейную пару перебравшихся из сельской местности. Поликлиника и базар в пешей доступности. Магазины на каждом шагу, и Маришка, и Магнит, и Ярче, и Пятерочка. В деревне был один маленький, а теперь им раздолье. В 17 часов садятся на скамейку у подъезда «подышать воздухом» и приветствуют возвращающихся с работы соседей. Дети и внуки живут в другом городе, общения мало. 5 лет живут в Барнауле и не покидают границ своего микрорайона.
13:00:29 29-10-2026
Гость (10:03:43 29-10-2026) Вообще-то многие пенсы никуда не ездят годами. Знаю семейную... А поехали бы в автобусе- покусали!