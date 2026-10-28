Женщину высадили из транспорта

28 октября 2026, 16:16, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле пожилая женщина укусила девушку за руку из-за свободного места в автобусе, сообщает Barnaul 22. Инцидент произошел на маршруте № 20.

"Около 07:00 супруга села в автобус № 20 на остановке "Темп". Салон уже был довольно плотно заполнен. Вместе с ней через среднюю дверь зашла женщина примерно 60–65 лет", — рассказал барнаулец, жена которого стала очевидицей произошедшего.

Во время поездки пассажирка толкала окружающих и агрессивно реагировала на замечания. Когда освободилось место, она решила его занять.

Но стоявшая рядом девушка загородила сиденье рукой. Тогда пожилая горожанка укусила ее за запястье, а та вскрикнула от боли. После этого кондуктор остановил автобус и высадил пенсионерку.