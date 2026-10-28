Общий ущерб составил 30,1 млрд рублей

28 октября 2026, 16:16, ИА Амител

Склад / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В финансовом отчете за третий квартал текущего года Ozon подсчитал убытки от атак беспилотников на 11 своих логистических центров. Общий ущерб составил 30,1 млрд рублей. Эта сумма включает потери от повреждения товаров, которые должны были быть проданы, а также расходы, связанные с выводом из эксплуатации и обесцениванием оборудования.

"Компания отразила 30,1 миллиарда рублей оценочных резервов по убыткам, связанным с атаками БПЛА на 11 логистических объектов", — говорится в отчете.

Ozon сообщил, что часть рисков была застрахована. Компания ведет переговоры со страховыми компаниями о возможных выплатах.

В третьем квартале текущего года Ozon обработал 1,2 миллиарда заказов, что на 76% превышает показатель прошлого года. В среднем пользователи совершают 51 покупку в год на платформе. С учетом дополнительных услуг оборот компании увеличился на 42%, достигнув 1,6 триллиона рублей.

Ранее amic.ru писал, что 24 октября в Омске дроны атаковали логистический центр Ozon. Сотрудники были эвакуированы, а на объекте возникло возгорание. По имеющимся данным, товары со склада были изъяты из продажи, пострадавших нет.