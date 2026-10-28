Суд в 27 раз увеличил штраф бывшему вице-губернатору Алтайского края Ивану Кибардину
Изначально размер денежного взыскания составлял 500 тысяч рублей
28 октября 2026, 15:45, ИА Амител
Московский городской суд 27 октября рассмотрел апелляцию на приговор бывшему вице-губернатору Алтайского края Ивану Кибардину, ранее осужденному за покушение на мошенничество. Информация об этом размещена в картотеке инстанции.
Как пишет "Банкфакс", защита экс-чиновника настаивала на его полной невиновности и требовала оправдательного приговора. Однако апелляционная инстанция оставила основной вердикт без изменений: пять лет лишения свободы в колонии общего режима и двухлетний запрет на занятие должностей в государственных органах. Кроме того, сумму ранее назначенного штрафа увеличили в 27 раз — с 500 тыс. до 13,5 млн рублей.
Напомним, Ивана Кибардина приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о "мошенничестве в особо крупном размере". Бывшего чиновника задержали в мае 2024 года в Москве. Сообщалось, что его поймали с поличным при получении от неназванного лица 18 млн рублей.
15:58:48 28-10-2026
лихой красноярец
16:00:18 28-10-2026
Мошенничество после покушения на него выжило.
16:00:48 28-10-2026
К успеху шёл, не получилось, не фартануло.
Предлагаю скинуться благодарным жителям края и отправить ему в колонию посылку с леденцами "петушок на палочке"
Сладкое там в большой цене
16:02:25 28-10-2026
моло дали нужно было больше
16:20:29 28-10-2026
Эх не повезло надо было просить перенести заседание с 27 октября на 1 ноября тогда может бы в 1 раз увеличили.
16:33:28 28-10-2026
Вот он Герой нашего времени. И фотография то, хоть портрет пиши, да на стену в госучреждение.
17:23:32 28-10-2026
А Слава, который Химочка, не заранее решил свалить, пока не прилетело?
18:17:11 28-10-2026
Гость (17:23:32 28-10-2026) А Слава, который Химочка, не заранее решил свалить, пока не ... Он тоже обязательно туда поедет, просто не сейчас
18:50:09 28-10-2026
Гость (17:23:32 28-10-2026) А Слава, который Химочка, не заранее решил свалить, пока не ... Поживем, увидим.
18:12:14 28-10-2026
Это была «госпошлина» за апелляцию?
20:34:01 28-10-2026
Упитаный такой, гладкий, такого прокормить много нужно миллионов.
21:37:41 28-10-2026
Халёненький и губки бантиком. Ну прям милашка. Не может он быть виноватым, он чист как слеза младенца. Отпустили бы деточку к мамке.