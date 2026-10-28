Изначально размер денежного взыскания составлял 500 тысяч рублей

28 октября 2026, 15:45, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Московский городской суд 27 октября рассмотрел апелляцию на приговор бывшему вице-губернатору Алтайского края Ивану Кибардину, ранее осужденному за покушение на мошенничество. Информация об этом размещена в картотеке инстанции.

Как пишет "Банкфакс", защита экс-чиновника настаивала на его полной невиновности и требовала оправдательного приговора. Однако апелляционная инстанция оставила основной вердикт без изменений: пять лет лишения свободы в колонии общего режима и двухлетний запрет на занятие должностей в государственных органах. Кроме того, сумму ранее назначенного штрафа увеличили в 27 раз — с 500 тыс. до 13,5 млн рублей.

Напомним, Ивана Кибардина приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о "мошенничестве в особо крупном размере". Бывшего чиновника задержали в мае 2024 года в Москве. Сообщалось, что его поймали с поличным при получении от неназванного лица 18 млн рублей.