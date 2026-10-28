В МВД перечислили обстоятельства, которые могут стать препятствием на этапе приема и рассмотрения документов

28 октября 2026, 16:01, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В пресс‑службе МВД России РИА Новости сообщили, по каким причинам россиянину могут не выдать загранпаспорт. Проблемы могут возникнуть уже на этапе приема документов.

Как рассказали в ведомстве, отказ возможен, если у заявителя недействителен внутрироссийский паспорт, фотографии не соответствуют установленным требованиям либо (для лиц призывного возраста) отсутствуют документы воинского учета.

Например, военный билет, приписное удостоверение или справка из военкомата. Нередко причиной отказа становятся ошибки, недостоверная информация или неправильное заполнение заявления.

На этапе рассмотрения документов основания для отказа иные: это может быть ограничение права на выезд из‑за доступа к сведениям особой важности или совершенно секретным данным, призыв на военную службу либо направление на альтернативную гражданскую службу, статус подозреваемого, обвиняемого или осужденного, а также уклонение от исполнения судебных обязательств.

Кроме того, отказать могут, если гражданин сообщил о себе заведомо ложные сведения, признан банкротом либо проходит службу в ФСБ либо был уволен со службы в этом ведомстве.