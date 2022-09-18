Врач назвала продукты, которые могут заменить снотворное

Врач-терапевт Ольга Усатова заявила, что орехи, морепродукты, мясо, бобы и кефир могут заменить снотворное. Её слова приводит Ura.ru.

«Систему сна и бодрствования поддерживают три компонента: триптофан, серотонин и мелатонин. Триптофан — незаменимая аминокислота, которая поступает в организм только с пищей. Из триптофана синтезируется серотонин и его антагонист мелатонин. Серотонин отвечает за бодрость в светлое время суток. Когда наступает тёмное время, вырабатывается мелатонин, который отвечает за продолжительность сна и его качество», — пояснила Усатова.

При этом больше всего триптофана содержится в орехах — кунжуте, фисташках, кешью, миндале и фундуке. «Для выработки достаточного количества мелатонина достаточно семи фисташек или 28 граммов миндаля», — подчеркнула специалист.

Помимо этого, на триптофан богаты: мясо кролика и индейки, рыба (палтус, лосось, скумбрия и форель), морепродукты (лангусты, осьминоги, креветки, омары, раки, устрицы и гребешки) и бобовые (фасоль и чечевица).

«Помимо прямого поступления триптофана, можно естественным образом поднять уровень воспроизводимого серотонина в организме. Нашим помощником станет кефир или другой кисломолочный продукт с живой популяцией лактобактерий. Колонии полезных бактерий вырабатывают 80% серотонина в организме. Поэтому поддержание популяции микробиоты толстого кишечника будет ещё одним инструментом в поддержании здорового сна», — рассказала медик.

Напоследок она отметила, что употреблять названные продукты лучше всего не позже трёх часов до сна, чтобы они успели усвоиться.

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