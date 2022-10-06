Женщинам назвали опасную позу, при которой можно умереть, «не помяв лицо»

Храп в позе лёжа на спине грозит остановкой дыхания во сне, рассказала News.ru врач-сомнолог София Черкасова.

«Некоторые женщины спят на спине, чтобы у них не „помялось“ лицо и не образовывались морщины. Но вместо ожидаемого эффекта они просто-напросто приобретают проблемы со сном», — отметила эксперт.

Черкасова пояснила, что положение на спине потенциально может быть опасно, если есть предрасположение к храпу, поскольку риск остановки дыхания во сне кратно усиливается.

Ранее стоматолог предупредил об искривлении лица, если спать на боку с открытым ртом.