НОВОСТИБизнес

Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку также вошли руководители нескольких крупных предприятий

01 апреля 2026, 17:25, ИА Амител

Алтайские предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"
Директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев возглавляет медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за февраль:

  • Сергей Писарев, "Лесная сказка" — 1-е место, 17 упоминаний;
  • Артем Шамков, Барнаульский завод АТИ — 2-е место, 12 упоминаний;
  • Вячеслав Перерядов, "Алтайские карьеры" — 3-е место, 10 упоминаний;
  • Сергей Приб, "Алтайкрайэнерго" — 3-е место, 10 упоминаний;
  • Александр Локтев, Барнаульский пивоваренный завод — 4-е место, девять упоминаний;
  • Владимир Попов, "Диво Алтая" — 4-е место, девять упоминаний;
  • Дмитрий Аганов, индивидуальный предприниматель — 5-е место, семь упоминаний.
Медиарейтинг алтайских бизнесменов за февраль 2026 года / Источник: "Атмосфера"

«Первое место третий месяц подряд удерживает Сергей Писарев. На вторую позицию вышел Артем Шамков. Вячеслав Перерядов поднялся с пятой на третью строчку, разделив ее с Сергеем Прибом. На четвертом месте Александр Локтев и Владимир Попов. Замыкает пятерку медиарейтинга Дмитрий Аганов», — отмечает издание.

НОВОСТИАлтай
Алтайский край рейтинги бизнес

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров