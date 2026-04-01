Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
В первую тройку также вошли руководители нескольких крупных предприятий
01 апреля 2026, 17:25, ИА Амител
Алтайские предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"
Директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев возглавляет медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за февраль:
- Сергей Писарев, "Лесная сказка" — 1-е место, 17 упоминаний;
- Артем Шамков, Барнаульский завод АТИ — 2-е место, 12 упоминаний;
- Вячеслав Перерядов, "Алтайские карьеры" — 3-е место, 10 упоминаний;
- Сергей Приб, "Алтайкрайэнерго" — 3-е место, 10 упоминаний;
- Александр Локтев, Барнаульский пивоваренный завод — 4-е место, девять упоминаний;
- Владимир Попов, "Диво Алтая" — 4-е место, девять упоминаний;
- Дмитрий Аганов, индивидуальный предприниматель — 5-е место, семь упоминаний.
Медиарейтинг алтайских бизнесменов за февраль 2026 года / Источник: "Атмосфера"
«Первое место третий месяц подряд удерживает Сергей Писарев. На вторую позицию вышел Артем Шамков. Вячеслав Перерядов поднялся с пятой на третью строчку, разделив ее с Сергеем Прибом. На четвертом месте Александр Локтев и Владимир Попов. Замыкает пятерку медиарейтинга Дмитрий Аганов», — отмечает издание.
