Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку также вошли руководители нескольких крупных предприятий

01 апреля 2026, 17:25, ИА Амител

Алтайские предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"

Директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев возглавляет медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за февраль:

Сергей Писарев, "Лесная сказка" — 1-е место, 17 упоминаний;

Артем Шамков, Барнаульский завод АТИ — 2-е место, 12 упоминаний;

Вячеслав Перерядов, "Алтайские карьеры" — 3-е место, 10 упоминаний;

Сергей Приб, "Алтайкрайэнерго" — 3-е место, 10 упоминаний;

Александр Локтев, Барнаульский пивоваренный завод — 4-е место, девять упоминаний;

Владимир Попов, "Диво Алтая" — 4-е место, девять упоминаний;

Дмитрий Аганов, индивидуальный предприниматель — 5-е место, семь упоминаний.

Медиарейтинг алтайских бизнесменов за февраль 2026 года / Источник: "Атмосфера"