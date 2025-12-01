Последний мощный всплеск пришелся на первую половину ноября

01 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Земля и Солнце / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Начало календарной зимы обещает быть не морозным, но может совпасть с серьезными возмущениями магнитного поля Земли. По данным мониторинга солнечной активности, к нашей планете выходят сразу две крупные активные области Солнца, одна из которых – рекордная по мощности в этом году. Ученые предупреждают: первая половина декабря может стать тяжелой для метеозависимых людей, пишет aif.ru.

Ноябрь завершился резким всплеском активности на звезде: интенсивность рентгеновского излучения выросла в пять раз, участились малые и средние вспышки, а 29 ноября Солнце выдало три события класса M – первые с середины месяца. Самая сильная из них, M5.9, едва не достигла уровня X.

«Вероятности вспышек высшего X уровня также повышены, но пока находятся на умеренных уровнях», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Главное внимание специалистов сейчас приковано к восточному краю Солнца, где должна появиться активная область 4274 – источник вспышек X5.1 и магнитных бурь начала ноября. Из-за вращения светила она на время скрылась на обратной стороне, и ее нынешняя мощность пока неизвестна. Есть признаки разрушения, и если они подтвердятся, декабрь может пройти без экстремальных бурь. Но прогнозов никто не делает: «Активное Солнце вернулось», – подчеркивают ученые.

Ситуация развивается мягче, чем в ноябре, но расслабляться долго не получится. Специалисты отмечают, что "в довольно спокойном состоянии" мы пробудем лишь пару дней: если 4274 сохранила энергию, придется считать, "сколько и чего может прилететь по Земле".

С октября наблюдается эффект "солнечных качелей". Крупные вспышечные центры оказались сосредоточены на одной стороне Солнца, и раз в 27 суток – из-за вращения звезды – Земля попеременно оказывается то напротив спокойной части диска, то напротив активной. Новый двухнедельный период повышенной активности начинается сейчас.

Последний мощный всплеск пришелся на первую половину ноября: тогда зафиксировали самые сильные вспышки 2025 года и вторую по мощности магнитную бурю за пять лет. Пик возможных декабрьских возмущений ожидается, когда область 4274 выйдет "в удобную позицию" для выбросов в сторону Земли – ориентировочно в первой-второй неделе месяца.

Если область сохранила потенциал, могут вновь последовать вспышки класса X и сильные магнитные бури. В такие периоды врачи советуют быть внимательными людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хроническими мигренями: избегать стрессов и нагрузок, больше отдыхать.

Ученые продолжают круглосуточно отслеживать ситуацию. Окончательный прогноз можно будет дать только после того, как область 4274 полностью выйдет из-за края Солнца.