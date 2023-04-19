Минтранс объяснил, зачем огородили шашлычную "У Григорича" в Барнауле

Вскоре на территории установят забор для строительного городка

19 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: mintrans.alregn.ru

В Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, где расположено кафе "У Григорича", ведутся работы по уточнению грунтовых условий, сообщает Минтранс Алтайского края.

Накануне территорию рядом с кафе огородили бетонными блоками. Теперь не получится заехать на придорожный участок вдоль Змеиногорского тракта.

"Специалисты пробурили скважины до глубины 20-28 метров, чтобы уточнить правильность выполненных ранее инженерно-геологических изысканий. Данные скважины выполняются непосредственно на месте будущих опор путепровода. Затем будут выполнены работы по устройству буронабивных свай", – рассказали в ведомстве.

Также на участке ведутся работы по установке забора для строительного городка. Скоро на дорогу нанесут временную разметку, уже сделали ямочный ремонт для поддержания кольцевого перекрёстка в нормальном состоянии.

Напомним, известное кафе "У Григорича" пойдёт под снос ради строительства развязки за 2,9 млрд рублей. Шашлычная переедет в новый придорожный сервис, который уже возвели неподалёку. Новый комплекс занимает участок 1,9 га. Площадь помещений составит более 3 тыс. кв. метров. По планам новый сервис наполнят столовая, кафе, мини-магазин, душевая для дальнобойщиков. На втором этапе откроется гостиница. Заработает новое заведение в начале мая.