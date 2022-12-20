На аллее по улице Георгия Исакова в Барнауле начали устанавливать новогоднюю ёлку

22 декабря это дерево станет главным символом праздника Петровского микрорайона

20 декабря 2022, 12:29, Никита Черников

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле на аллее по улице Георгия Исакова у дома № 133 начали устанавливать шестиметровую новогоднюю ёлку. Рабочие уже закрепили каркас и ветки, на которых появятся яркие игрушки.