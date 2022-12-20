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На аллее по улице Георгия Исакова в Барнауле начали устанавливать новогоднюю ёлку

22 декабря это дерево станет главным символом праздника Петровского микрорайона

20 декабря 2022, 12:29, Никита Черников

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле на аллее по улице Георгия Исакова у дома № 133 начали устанавливать шестиметровую новогоднюю ёлку. Рабочие уже закрепили каркас и ветки, на которых появятся яркие игрушки.

«22 декабря зелёная красавица станет главным символом праздника Петровского микрорайона. В 17:00 всех барнаульцев приглашают посетить новогоднее мероприятие „Зимы прекрасные сюрпризы!“. Вход — свободный», — сообщили в мэрии.

Комментарии 1

  • А где будет стоять елка для всего Железнодорожного района? Или эта елка на краю района будет считаться, что она для всех жителей района?
    20 декабря, Гость   Ответить
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