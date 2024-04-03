На Алтае замначальника колонии семь лет заставлял заключенных делать сувениры
За свой труд заключенные недополучили более 3,4 млн рублей
03 апреля 2024, 15:40, ИА Амител
В Алтайском крае бывшего заместителя начальника исправительной колонии ИК-10, расположенной в Рубцовске, будут судить за превышение должностных полномочий, сообщает региональный СК.
В должностные обязанности замначальника входило материально-техническое направление, в том числе деятельность по занятости и трудоустройству заключенных.
"С 2015 года по 2022-й распорядился трудоустроить заключенных на имевшиеся вакантные должности по уборке помещений и территории без фактического выполнения трудовых обязанностей. На самом же деле осужденные выполняли работу по изготовлению сувенирной продукции, которая реализовывалась за пределами исправительной колонии", - рассказали в ведомстве.
Это "повлекло существенное нарушение трудовых прав заключенных", которые недополучили за свой труд более 3,4 млн рублей.
Бывшему замначальника колонии грозит до 10 лет лишения свободы за "превышение должностных полномочий из личной заинтересованности, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан".
15:43:44 03-04-2024
не ну нормаль но же что такого
15:45:48 03-04-2024
Не делился с вышестоящими!
15:55:09 03-04-2024
Что плохого? заключеные вместо драяния очков, делали полезные сувениры, и им срок быстрей проходил народ покупал, не дорого и радовался. все зхорошо. Я так понимаю, просто кому то стало обидно, с кем не поделились? из за этого сыр бор? А тот с кем не поделились, палец о палец ударил, или всем только долю дай?
16:03:45 03-04-2024
Вот, теперь сам научится искусству лепки из хлеба и резьбе по дереву :) За 10-то лет :)
16:16:03 03-04-2024
Приучал к труду? И что же тут плохого? Они же не баню ему строили?
16:17:17 03-04-2024
Магнитики поди делали; "Я люблю ИК-10", "навеки с ИК-10" =)
16:39:24 03-04-2024
От тюрьмы и от сумы не зарекайся...
18:21:45 03-04-2024
Так это и на куете и на шинке было и есть.
18:28:45 03-04-2024
Работали за чай, сигареты и УДО.
22:08:32 03-04-2024
Везде делают, кто что умеет. Не повезло мужику, спалился