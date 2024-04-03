На Алтае замначальника колонии семь лет заставлял заключенных делать сувениры

За свой труд заключенные недополучили более 3,4 млн рублей

03 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае бывшего заместителя начальника исправительной колонии ИК-10, расположенной в Рубцовске, будут судить за превышение должностных полномочий, сообщает региональный СК.

В должностные обязанности замначальника входило материально-техническое направление, в том числе деятельность по занятости и трудоустройству заключенных.

"С 2015 года по 2022-й распорядился трудоустроить заключенных на имевшиеся вакантные должности по уборке помещений и территории без фактического выполнения трудовых обязанностей. На самом же деле осужденные выполняли работу по изготовлению сувенирной продукции, которая реализовывалась за пределами исправительной колонии", - рассказали в ведомстве.

Это "повлекло существенное нарушение трудовых прав заключенных", которые недополучили за свой труд более 3,4 млн рублей.

Бывшему замначальника колонии грозит до 10 лет лишения свободы за "превышение должностных полномочий из личной заинтересованности, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан".