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На Алтае замначальника колонии семь лет заставлял заключенных делать сувениры

За свой труд заключенные недополучили более 3,4 млн рублей

03 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com
Колючая проволока в колонии / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае бывшего заместителя начальника исправительной колонии ИК-10, расположенной в Рубцовске, будут судить за превышение должностных полномочий, сообщает региональный СК.

В должностные обязанности замначальника входило материально-техническое направление, в том числе деятельность по занятости и трудоустройству заключенных.

"С 2015 года по 2022-й распорядился трудоустроить заключенных на имевшиеся вакантные должности по уборке помещений и территории без фактического выполнения трудовых обязанностей. На самом же деле осужденные выполняли работу по изготовлению сувенирной продукции, которая реализовывалась за пределами исправительной колонии", - рассказали в ведомстве.

Это "повлекло существенное нарушение трудовых прав заключенных", которые недополучили за свой труд более 3,4 млн рублей.

Бывшему замначальника колонии грозит до 10 лет лишения свободы за "превышение должностных полномочий из личной заинтересованности, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан".

Дорога / Фото: Минтранс Алтайского края

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Рубцовск суд права человека

Комментарии 10

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Гость

15:43:44 03-04-2024

не ну нормаль но же что такого

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Гость

15:45:48 03-04-2024

Не делился с вышестоящими!

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Гость

15:55:09 03-04-2024

Что плохого? заключеные вместо драяния очков, делали полезные сувениры, и им срок быстрей проходил народ покупал, не дорого и радовался. все зхорошо. Я так понимаю, просто кому то стало обидно, с кем не поделились? из за этого сыр бор? А тот с кем не поделились, палец о палец ударил, или всем только долю дай?

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Гость

16:03:45 03-04-2024

Вот, теперь сам научится искусству лепки из хлеба и резьбе по дереву :) За 10-то лет :)

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Гость

16:16:03 03-04-2024

Приучал к труду? И что же тут плохого? Они же не баню ему строили?

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Гость

16:17:17 03-04-2024

Магнитики поди делали; "Я люблю ИК-10", "навеки с ИК-10" =)

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Грыша

16:39:24 03-04-2024

От тюрьмы и от сумы не зарекайся...

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Гость

18:21:45 03-04-2024

Так это и на куете и на шинке было и есть.

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Гость

18:28:45 03-04-2024

Работали за чай, сигареты и УДО.

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Гость

22:08:32 03-04-2024

Везде делают, кто что умеет. Не повезло мужику, спалился

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