На Алтае дорожного начальника обвинили в превышении полномочий на 107 млн рублей

Начальник отвечал за организацию работ по содержанию дорог и следил за их сохранностью

02 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Дорога / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае в превышении должностных полномочий обвинили начальника отдела организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог Федерального казенного учреждения Управления автомобильных дорог "Алтай", сообщает региональный СК.

По данным следствия, в 2018, 2020 и 2021 годах между Упрдор "Алтай" и ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление №4" были заключены контракты на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Согласно условиям контракта, в случае обнаружения дефектов содержания автомобильных дорог стоимость контракта подлежала снижению.

"Превышая должностные полномочия, начальник отдела Упрдора не применял коэффициенты снижения стоимости выполненных с нарушением работ, что повлекло необоснованное перечисление из средств федерального бюджета на расчетные счета Общества денежных средств в размере более 107 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.

Обвиняемого заключили под стражу.