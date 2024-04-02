На Алтае дорожного начальника обвинили в превышении полномочий на 107 млн рублей
Начальник отвечал за организацию работ по содержанию дорог и следил за их сохранностью
02 апреля 2024, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае в превышении должностных полномочий обвинили начальника отдела организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог Федерального казенного учреждения Управления автомобильных дорог "Алтай", сообщает региональный СК.
По данным следствия, в 2018, 2020 и 2021 годах между Упрдор "Алтай" и ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление №4" были заключены контракты на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Согласно условиям контракта, в случае обнаружения дефектов содержания автомобильных дорог стоимость контракта подлежала снижению.
"Превышая должностные полномочия, начальник отдела Упрдора не применял коэффициенты снижения стоимости выполненных с нарушением работ, что повлекло необоснованное перечисление из средств федерального бюджета на расчетные счета Общества денежных средств в размере более 107 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.
Обвиняемого заключили под стражу.
15:05:48 02-04-2024
А с выгодоприобретателем что? Или "он не знал"!?
Это дворник его ДСУ всё творил!? Разделили - то,хотя-бы поровну?
16:05:49 02-04-2024
Фамилию в студию. И сколько ему грозит? 1.5 года условно?
16:31:29 02-04-2024
Имя героя?
17:48:14 02-04-2024
Ну просто Чикаго отдыхает.
19:33:31 02-04-2024
Лодку не раскачивайте ))))))))))))
15:25:15 03-04-2024
А как обстоит дело с ремонтом дорог в Барнауле? Да же боюсь спрашивать.
17:40:13 03-04-2024
В Петропавловском районе Пилюгина за руку схватили за превышение полномочий , ушел на повышение в Бийск.