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На Алтае дорожного начальника обвинили в превышении полномочий на 107 млн рублей

Начальник отвечал за организацию работ по содержанию дорог и следил за их сохранностью

02 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Дорога / Фото: Минтранс Алтайского края
Дорога / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае в превышении должностных полномочий обвинили начальника отдела организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог Федерального казенного учреждения Управления автомобильных дорог "Алтай", сообщает региональный СК.

По данным следствия, в 2018, 2020 и 2021 годах между Упрдор "Алтай" и ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление №4" были заключены контракты на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Согласно условиям контракта, в случае обнаружения дефектов содержания автомобильных дорог стоимость контракта подлежала снижению.

"Превышая должностные полномочия, начальник отдела Упрдора не применял коэффициенты снижения стоимости выполненных с нарушением работ, что повлекло необоснованное перечисление из средств федерального бюджета на расчетные счета Общества денежных средств в размере более 107 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.

Обвиняемого заключили под стражу.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: amic.ru

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Алтайский край Дороги

Комментарии 7

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Гость

15:05:48 02-04-2024

А с выгодоприобретателем что? Или "он не знал"!?
Это дворник его ДСУ всё творил!? Разделили - то,хотя-бы поровну?

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Гость

16:05:49 02-04-2024

Фамилию в студию. И сколько ему грозит? 1.5 года условно?

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Гость

16:31:29 02-04-2024

Имя героя?

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Гость

17:48:14 02-04-2024

Ну просто Чикаго отдыхает.

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Жорик

19:33:31 02-04-2024

Лодку не раскачивайте ))))))))))))

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Гость

15:25:15 03-04-2024

А как обстоит дело с ремонтом дорог в Барнауле? Да же боюсь спрашивать.

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Андрей

17:40:13 03-04-2024

В Петропавловском районе Пилюгина за руку схватили за превышение полномочий , ушел на повышение в Бийск.

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