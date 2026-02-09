В Барнауле полиция проводит проверку после нападения боксера на инвалида

По результатам обследования будет вынесено решение в соответствии с законодательством

В Барнауле правоохранители проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений молодому человеку, рассказали в алтайском МВД.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пятницу вечером, 6 февраля. Утверждается, что на молодого человека с ДЦП напал член федерации бокса. Он рассек парню бровь.

«Сотрудники отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу проводят проверку по инциденту в лифте. Гражданин направлен для прохождения судебно-медицинского обследования с целью определения степени тяжести вреда здоровью. По результатам обследования будет вынесено решение в соответствии с законодательством», — пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что осужденному за драку на Старом базаре боксеру Михаилу Старцеву смягчили наказание. Напомним, 26 июля 2020 года спортсмен ударил в челюсть Павла Рохлова, тот упал и скончался, не приходя в сознание.