В Барнауле полиция проводит проверку после нападения боксера на инвалида
По результатам обследования будет вынесено решение в соответствии с законодательством
09 февраля 2026, 11:38, ИА Амител
В Барнауле правоохранители проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений молодому человеку, рассказали в алтайском МВД.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пятницу вечером, 6 февраля. Утверждается, что на молодого человека с ДЦП напал член федерации бокса. Он рассек парню бровь.
«Сотрудники отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу проводят проверку по инциденту в лифте. Гражданин направлен для прохождения судебно-медицинского обследования с целью определения степени тяжести вреда здоровью. По результатам обследования будет вынесено решение в соответствии с законодательством», — пояснили в МВД.
Ранее сообщалось, что осужденному за драку на Старом базаре боксеру Михаилу Старцеву смягчили наказание. Напомним, 26 июля 2020 года спортсмен ударил в челюсть Павла Рохлова, тот упал и скончался, не приходя в сознание.
12:49:25 09-02-2026
А с чего боксер на него полез? Вот ни с того-ни с сего?
14:33:47 09-02-2026
Гость (12:49:25 09-02-2026) А с чего боксер на него полез? Вот ни с того-ни с сего?... А пьяному нужен веский повод?
21:43:34 09-02-2026
Гость (14:33:47 09-02-2026) А пьяному нужен веский повод?... А пьяному боксеру не нужен вообще.
13:23:04 09-02-2026
Ужас... Бровь рассек! А пальчик он ему не прищемил?