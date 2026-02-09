НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле полиция проводит проверку после нападения боксера на инвалида

По результатам обследования будет вынесено решение в соответствии с законодательством

09 февраля 2026, 11:38, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru
Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В Барнауле правоохранители проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений молодому человеку, рассказали в алтайском МВД.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пятницу вечером, 6 февраля. Утверждается, что на молодого человека с ДЦП напал член федерации бокса. Он рассек парню бровь.   

«Сотрудники отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу проводят проверку по инциденту в лифте. Гражданин направлен для прохождения судебно-медицинского обследования с целью определения степени тяжести вреда здоровью. По результатам обследования будет вынесено решение в соответствии с законодательством», — пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что осужденному за драку на Старом базаре боксеру Михаилу Старцеву смягчили наказание. Напомним, 26 июля 2020 года спортсмен ударил в челюсть Павла Рохлова, тот упал и скончался, не приходя в сознание.

Барнаул Происшествия Нападения на людей

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:49:25 09-02-2026

А с чего боксер на него полез? Вот ни с того-ни с сего?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:47 09-02-2026

Гость (12:49:25 09-02-2026) А с чего боксер на него полез? Вот ни с того-ни с сего?... А пьяному нужен веский повод?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:43:34 09-02-2026

Гость (14:33:47 09-02-2026) А пьяному нужен веский повод?... А пьяному боксеру не нужен вообще.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:04 09-02-2026

Ужас... Бровь рассек! А пальчик он ему не прищемил?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров