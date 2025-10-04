На трассе под Барнаулом водитель без прав погиб в ДТП
Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником
04 октября 2025, 15:05, ИА Амител
На трассе, соединяющей Барнаул и Рубцовск, зафиксировано ДТП – столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
К месту аварии прибыла группа сотрудников ДПС.
По предварительным данным, водитель машины Toyota Carina ED, управлявший автомобилем без водительского удостоверения и двигаясь по трассе со стороны Алейска в направлении Барнаула, совершил выезд на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения, следовавший во встречном направлении.
В результате столкновения водитель и пассажир Mitsubishi получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали. Водитель автомобиля "Тойоты" погиб на месте аварии.
Обновлено: На месте происшествия у водителя "Тойоты" удостоверения не было, но после проведенной проверки выяснилось, что мужчина все же имел права на управление транспортным средством.
