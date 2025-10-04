НОВОСТИПроисшествия

На трассе под Барнаулом водитель без прав погиб в ДТП

Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником

04 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Авария / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

На трассе, соединяющей Барнаул и Рубцовск, зафиксировано ДТП – столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

К месту аварии прибыла группа сотрудников ДПС.

По предварительным данным, водитель машины Toyota Carina ED, управлявший автомобилем без водительского удостоверения и двигаясь по трассе со стороны Алейска в направлении Барнаула, совершил выезд на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения, следовавший во встречном направлении.

В результате столкновения водитель и пассажир Mitsubishi получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали. Водитель автомобиля "Тойоты" погиб на месте аварии.

Обновлено: На месте происшествия у водителя "Тойоты" удостоверения не было, но после проведенной проверки выяснилось, что мужчина все же имел права на управление транспортным средством.

Юлия Вебер / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Гость

15:56:59 04-10-2025

джипы всегда безопаснее этих пузотерок

гость

23:41:49 04-10-2025

Гость (15:56:59 04-10-2025) джипы всегда безопаснее этих пузотерок... Оттыыжжж, выдал. К-701 завсегда безопаснее пузотертых джЫпов, даже без лопаты если.

Гость

18:14:49 04-10-2025

Проржавевший пруль разорвало пополам, но адепты все равно будут кричать. что это лучшее.

гость

23:43:11 04-10-2025

Гость (18:14:49 04-10-2025) Проржавевший пруль разорвало пополам, но адепты все равно бу... Мож на встречку лезть не надо даже на не ржавых рулях

