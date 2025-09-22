Мать погибшей в ДТП в центре Барнаула девушки не согласилась с приговором виновнице аварии
Ранее суд приговорил виновницу смертельной аварии в центре Барнаула Юлию Вебер к шести с половиной годам лишения свободы
22 сентября 2025, 11:48, ИА Амител
Мать 25-летней девушки, погибшей в ДТП 8 февраля на проспекте Ленина в Барнауле, не согласилась с приговором, который Центральный районный суд вынес виновнице аварии Юлии Вебер, и собирается его оспорить. Об этом amic.ru сообщила представитель потерпевшей Екатерина Белых.
«Мы с приговором не согласны, считаем его слишком мягким – при условии, что смягчающих наказание обстоятельств по делу было установлено не так много. Сумму гражданского иска удовлетворили в размере 2 млн из пяти заявленных. Получается, что это цена за человеческую жизнь 25-летней девушки, у которой было все впереди. Мы рассчитывали хотя бы на семь-восемь лет лишения свободы минимум и на 3 млн по гражданскому иску. Поэтому изучим текст приговора и будем подавать апелляцию», – прокомментировала Белых.
При этом на суде прокуратура требовала более жесткого наказания и запрашивала для Вебер 11 лет лишения свободы. Такой срок мать погибшей устраивал и он "был бы справедливым", отмечала Белых.
Отметим, что 8 февраля 2025 года 52-летняя Юлия Вебер насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41 в Барнауле. В крови Вебер нашли 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения. В отношении виновницы ДТП возбудили дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Как судили Вебер, можно прочитать здесь.
17 сентября 2025 года Центральный районный суд приговорил Вебер к шести с половиной годам колонии общего режима. В последнем слове Вебер обратилась к родственникам погибшей девушки и попросила у них прощения.
12:22:40 22-09-2025
Это в каком же состоянии была эта " веберша " ,что смела девчонку насмерть. А сейчас еще и мать убивает морально. Конечно ее надо упечь наподольше от общества и пусть до конца жизни выплачивает матери деньги
14:20:48 22-09-2025
Девушка могла работать до 60-65 лет, т.е. 35-40 лет. Вот за этот период пусть и выплачивает. Ну и посидеть то лет 8-10 ей надо бы. А имущество всё продать для возмещения компенсации. 6,5 лет - это мало при данных обстоятельствах.
16:09:14 22-09-2025
Мне вот эта математика непонятна, прокурор запросил 11 лет лишения свободы, а дали 6,5. Как так-то?
17:47:01 22-09-2025
Гость (16:09:14 22-09-2025) Мне вот эта математика непонятна, прокурор запросил 11 лет л...
Есть в окружении судейские... Просто знакомые. Там такая чернота в душе. Честно скажу, за людей сложно считать. Больше сказать не могу. Нельзя.
23:48:26 04-10-2025
Гость (16:09:14 22-09-2025) Мне вот эта математика непонятна, прокурор запросил 11 лет л... Все просто, запросил максималку по статье, суд дал минималку, например что не ясно?