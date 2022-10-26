Коридор возможностей. Как алтайскому бизнесу прорекламировать себя через премию «Народный знак качества»

Масштабная премия «Народный знак качества» даёт бизнесу Алтайского края массу возможностей — от имиджевых до чисто рекламных. И если компания стала участником этого проекта, то просто обязана использовать их все по максимуму. К этому призывает главный редактор радио Business FM Барнаул Галина Юмашева.

Учредители премии — портал amic.ru, радио Business FM Барнаул и Медиагруппа FM-Продакшн — создавали её, прежде всего, для поддержки бизнеса в это непростое время.

«У проекта две цели: составить рейтинг народных компаний и поддержать тех, кого действительно любят. Это, с одной стороны, бесценно и непредвзято в плане продвижения. С другой стороны, совершенно бесплатно. Участникам премии не нужно платить ни за номинирование, ни за финальное голосование. Ваша главная „валюта“ — голос клиентов за вас. И вы смело можете призывать их поддержать вас», — уточнила Галина Юмашева.

Премия имеет мощное информационное сопровождение: о «Народном знаке качества» говорят по радио, пишут в интернете и показывают по телевизору.

«И если бизнес попадает в эту информационную волну, то получает много возможностей. Даже если вы не вошли в шорт-лист, всё равно смело можете говорить о своём участии в проекте, ведь вас номинировали. А попадание в десятку лучших, а тем более победа, — отличная и абсолютно бесплатная реклама на годы вперёд», — добавила Юмашева

Все победители получат право использовать логотип проекта в своих маркетинговых, рекламных и других целях, связанных с продвижением продукта/услуги на потребительском рынке. Вы можете указывать свою причастность к премии на сайте и в социальных сетях, размещать лого премии в офисе или торговом отделе. И гордо говорить: «Меня номинировали на лучшую компанию Алтайского края», «Наш ресторан в десятке самых любимых в Барнауле», «Я — победитель премии „Народный знак качества“».

О том, кто вошёл в шорт-лист премии, мы писали вот тут. Как проголосовать и почему мы не допускаем накрутки голосов, — тут.

Business FM Барнаул имеет две свои «фирменные» номинации. В первой — «Мой бизнес года» — совместно с управлением Алтайского края по развитию предпринимательства (и лично его руководителем Александром Евстигнеевым) и фондом МСП (и его главой Антоном Слободчиковым) выбирает лучших из лучших среди начинающих предпринимателей. В составе экспертного совета также предприниматели Евгения Буглакова («Клуб читающих бизнесменов») и Владислав Быков (основатель федеральной сети кофе-баров Coffee Bul). И, конечно, же сама Галина Юмашева.

В номинации «Лучший работодатель года» Business FM Барнаул вместе с экспертным советом выбирает лучшего работодателя среди малого и среднего бизнеса. В составе совета начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, директор консультационного кадрового агентства «Жираф» Жанна Крамарева, руководитель службы персонала Leroy Merlin Дарья Запорожец, директор по персоналу «Новэкса» Дарья Бакланова и эксперт радио Business FM Барнаул Татьяна Кириленко.