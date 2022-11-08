Минобороны РФ поддержало идею введения начальной военной подготовки в школах

Минобороны РФ поддерживает идею введения начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах, пишут «Известия». Как отметила газета, ранее с такой инициативой в ведомство обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В министерстве считают, что на этот предмет необходимо выделить не меньше 140 часов в течение последних двух лет обучения. Для успешной начальной военной подготовки там рекомендуют предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету, а для доукомплектования кадрами привлекать в приоритетном порядке офицеров-контрактников, участвовавших в боевых действиях.

«При поступлении соответствующих предложений Минобороны готово их рассмотреть и принять участие в работе по внесению изменений в законодательство РФ по рассматриваемому вопросу», — отметили в Минобороны.

По словам Сергея Миронова, введение в школьную программу такого предмета решит сразу несколько задач: «позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», а также поможет трудоустроить десятки тысяч людей. При этом привлекаться к преподаванию начальной военной подготовки должны только люди с боевым опытом: ветераны боевых действий и сотрудники силовых ведомств, подчеркнул глава СРЗП.

Ранее «Ведомости» сообщили, что российские власти не поддержали инициативу сенаторов и депутатов об увеличении срока службы в армии до двух лет.