Вождение и спиртное абсолютно несовместимы

23 июня 2026, 08:05, ИА Амител erid: 2W5zFJxBNsT

Нетрезвое вождение / Фото: сгенерировано нейросетью DALL-E

По данным Госавтоинспекции Алтайского края, за текущий период в регионе по вине нетрезвых водителей произошло 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых 17 человек погибли и 117 пострадали.

А значит, среди автолюбителей немало тех, кто полагается либо на безупречные водительские навыки, либо на собственную безнаказанность. О том, к чему такая уверенность приводит и чем чревато вождение в нетрезвом виде, — напоминает amic.ru.

Допустимый предел

Некоторые автомобилисты убеждены: если выпить "некую минимальную дозу", это никак не скажется на водительских навыках. Законодательство же устанавливает вполне конкретный порог: 0,16 миллиграмма спирта, или 0,3 промилле, этого вещества в крови. В "бытовом" измерении это достаточно скромные величины: даже одна банка пива стандартной крепости приведет к значительному превышению порогов.

Существуют напитки, которые не относятся к категории спиртных, но все же содержат этанол. Например, квас или часть кисломолочной продукции. Несмотря на то, что вызвать опьянение такие продукты не способны — во всяком случае, в обычных количествах, — они вполне могут стать причиной ложнозавышенного результата при проверке водителя с помощью алкотестера. Во избежание этого даже после стакана кваса или кефира стоит выждать некоторое время, прежде чем садиться за руль.При этом даже незначительная доза скажется на водительских навыках, снизив скорость реакции и способность оперативно реагировать на возможные изменения дорожной ситуации. Согласно медицинским данным, количество алкоголя, достигающее показателя 0,3 промилле, замедляет скорость реакции на 15–20%.

Это достаточно значительная величина: в конкретной дорожной ситуации замедленная на 15% реакция может обернуться потерей драгоценного времени, что в итоге может привести к ДТП, а его последствия могут оказаться непоправимыми: от тяжелых травм до человеческих жертв.

Трагические сводки

Примеров аварий, связанных с нетрезвым вождением, по-прежнему достаточно. И очень часто они приводят к трагической гибели людей.

Так, в январе 2026 года в селе Шахи Павловского района нетрезвый водитель автомобиля BMW X5 сбил двух пешеходов. От полученных травм женщина скончалась на месте, мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. У погибшей супружеской пары остались трое детей, младшему из которых 8 лет.

В мае 2026 года после нескольких месяцев борьбы за жизнь в Барнауле скончался ребенок, пострадавший в ДТП 22 февраля. Авария произошла на 89-м километре трассы К-21 Рубцовск — Угловское — Михайловское по вине пьяного водителя лесовоза, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona. В результате аварии женщина, сидевшая на пассажирском сиденье легковой машины, погибла на месте. Ее сына 2014 года рождения госпитализировали и впоследствии транспортировали в медицинское учреждение Барнаула.

В апреле 2026 года в Бийске суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, в 2025 году угнавшему автомобиль и устроившему ДТП, в котором погибли двое его пассажиров. Мужчина пытался скрыться от полиции, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи, а затем — в рекламную конструкцию.

Штрафы и сроки

Законодательство относится к вождению в нетрезвом виде предельно строго. Что вполне объяснимо, учитывая тяжесть последствий, к которым может привести данное правонарушение.

Первое нарушение запрета на нетрезвое вождение ведет к следующим санкциям: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года по статье 12.8 КоАП РФ. Точно такая же ответственность ждет и того, кто по каким-то причинам передаст управление собственным автомобилем пьяному водителю.

При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Это штрафы, доходящие до 200–300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы сроком до двух лет и даже лишение свободы на аналогичный срок.

Если же пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадали или погибли люди, его ожидает лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.

Добро пожаловать в пешеходы

Также в результате нетрезвого вождения нарушитель может лишиться не только права управления транспортным средством и свободы, но и самого автомобиля при повторном нарушении данного запрета.

За 2025 год в Алтайском крае у любителей нетрезвого вождения изъяли 300 автомобилей. При этом спрятать технику, например, попытавшись продать ее до конфискации, уже невозможно: до завершения судебных разбирательств такие сделки с недавних пор запрещены.

Пытаться переписать автомобиль на другого человека также не стоит — это никак не защитит транспорт от изъятия. Что фактически означает для любителя нетрезвого вождения дополнительные финансовые потери, нередко превосходящие даже максимальную величину штрафа.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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