300 автомобилей жителей Алтайского края конфисковали в пользу государства

Имущество изымают у водителей, которые повторно садятся за руль нетрезвыми

02 марта 2026, 09:01, ИА Амител

Автомобиль во льду / Фото: amic.ru
В 2025 году 300 автомобилей жителей края изъяли в доход государства. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Александр Литуновских. Он отметил, что решение о конфискации принимает суд на основании ст. 264 Уголовного кодекса. Как отмечают федеральные эксперты, чаще всего эту норму применяют к водителям, которых повторно поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за 2025 год сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края составили 253 тыс. административных материалов (общая сумма наложенных штрафов составила 1,5 млрд рублей). Из них 8665 дел оформлены на водителей в состоянии опьянения, 1119 автомобилистов привлечены к ответственности за "пьяную" езду повторно.

В ДТП с участием нетрезвых водителей погибли 68 человек, что на 4,2 % меньше, чем в 2024 году, получили травмы 380 человек.

При этом с начала года на территории края возбуждено 38 тысяч административных дел о нарушении ПДД, более тысячи водителей привлечены за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 135 — повторно.

Комментарии 3

Гость

09:38:38 02-03-2026

Нужно сразу у пьяни за рулём авто изымать, а не при повторном нарушении. И ещё обязывать всю пьянь пожизненно ежегодно рыть могилы в мороз жертвам дтп.

майор

09:55:14 02-03-2026

повторно? то есть попался пьяный и езди дальше так что ли??????

Гость

13:09:05 02-03-2026

майор (09:55:14 02-03-2026) повторно? то есть попался пьяный и езди дальше так что ли???... Ты не майор, ты школьник)))) Класс эдак седьмой

