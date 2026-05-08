Выпил — идешь пешком. Чем для участников дорожного движения опасно нетрезвое вождение
Управление транспортом "под градусом" остается одной из основных причин аварий, уносящих человеческие жизни
08 мая 2026, 11:20, ИА Амител erid: 2W5zFG51v9X
Вождение в нетрезвом виде в 2026 году остается огромной проблемой несмотря на усилия, прилагаемые для профилактики этого явления. По данным "Научного центра безопасности дорожного движения" МВД России, за 9 месяцев 2025 года пьяные водители стали виновниками 10,1% всех аварий с пострадавшими. На их же совести 21,9% всех смертей на дороге, произошедших за этот период. Почему нельзя садиться за руль после застолья и какие санкции предусмотрены за пьяное вождение в зависимости от тяжести ДТП — напоминает amic.ru.
Печальные цифры
В Госавтоинспекции Алтайского края сообщают: число ДТП с участием нетрезвых водителей начало расти. В среднем в регионе за сутки выявляют 20-25 случаев такого вождения.
За 4 месяца 2026 года сотрудниками Госавтоинспекции края выявлено 529 тысяч нарушений ПДД РФ участниками дорожного движения, из которых более 2-х тысяч касались управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Также в результате ДТП с участием пьяных водителей в Алтайском крае за 4 месяца 2026 года погибли 11 человек, а еще 78 – получили травмы. Причем во многих случаях жертвами таких аварий стали пешеходы и пассажиры транспорта.
От штрафа до тюрьмы
Управление автомобилем или иным транспортным средством в нетрезвом виде – одно из нарушений ПДД, за которые предусмотрена наиболее строгая ответственность.
"Управление транспортом в состоянии опьянения влечет за собой серьезные последствия: штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года по статье 12.8 КоАП РФ, — сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края.
При повторном нарушении предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Она означает штрафы, доходящие до 200-300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы сроком до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.
Если пьяный водитель стал виновником ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью или смерть, его ожидает лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Ответственность предусмотрена и за передачу права управления пьяному водителю.
Это штраф в 45 тысяч рублей, и лишение прав на срок 1,5-2 года.
Враг водителя
Почему вождение в нетрезвом виде является таким серьезным нарушением? Все дело в полной несовместимости вождения и спиртного.
Алкоголь существенно снижает способность водителя управлять транспортным средством. Спиртные напитки подавляют работу нервной системы, значительно замедляя скорость реакции.
Согласно медицинским данным, время, необходимое для нажатия на тормоз у нетрезвого водителя вырастает в несколько раз. В случае угрозы аварии это может стать решающим фактором.
Влияет спиртное и на способность оценивать дистанцию, а также на психику, вызывая ложную самоуверенность. А она может толкнуть водителя на рискованные маневры на дороге.
"Берегите свою жизнь и жизнь близких вам людей. Управляйте автомобилем, только будучи абсолютно трезвыми!", — обращаются к водителям сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края.
От безответственности к трагедии
Одной из самых нашумевших аварий связанных с пьяным вождением стал случай, произошедший в Барнауле в феврале 2025 года.
"Женщина, 1973 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением, выехала на тротуар и допустила наезд на пешехода-женщину, 1999 года рождения, которая от полученных травм в результате ДТП скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи", - сообщали об инциденте правоохранители.
Уже в сентябре 2025 года виновнице ДТП вынесли приговор по уголовному делу по статье пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств": шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531Социальная реклама
11:25:07 08-05-2026
чем больше бухого быдла выпилится - тем лучше.
а не трезвое вождение, главным образом, опасно для ни в чем не повинных людей
11:27:58 08-05-2026
К 2027 году все новые автомобили, продаваемые в Соединенных Штатах, должны будут вести активный мониторинг состояния водителя.
Это значит, что система будет следить за вашими глазами, поведением и постоянно оценивать, достаточно ли вы сосредоточены, чтобы вести машину. Многим водителям это будет казаться не столько обеспечением безопасности, сколько слежкой.
В еврозоне - кажется с июля 2026.
Интересно, а будут такое ставить на автовазы?
11:28:58 08-05-2026
Не пойму, как бухой может идти пешком? Ноги же заплетаются и не держат. А машина едет ровно, не падает. Нужно активнее продвигать услугу "не бухой водитель".
11:39:51 08-05-2026
Гость (11:28:58 08-05-2026) Не пойму, как бухой может идти пешком? Ноги же заплетаются и... Страховка мешает. В Кз можно ехать трезвому водителю - ведь на хозяина страховка есть. Закон об обязательном страховании гражданской ответственности ВЛАДЕЛЬЦЕВ транспортных средств. В Кз владелец= хозяин , в РФ владелец тот кто за рулем. Ну или делать страховку на ЧЕЛОВЕКА , а не на ТС. Какая разница за рулем какой машины я сижу. ? Ведь моя ответственность застрахована, за рулем 2-х машин одновременно я никак не смогу оказаться. А сейчас у меня 5 машин и нужно 5 страховок.
Приехавший трезвый водитель автоматом является нарушителем - отсутствие страховки.
13:05:35 08-05-2026
Разоблачитель (11:39:51 08-05-2026) Страховка мешает. В Кз можно ехать трезвому водителю - ведь ... страхуется ОТВЕТСТВЕННОСТЬ водителя на КОНКРЕТНОМ автомобиле. Характеристики автомобиля могут кардинально отличаться, поэтому страховка нужна каждому. А если нужно пользоваться услугой Трезвый водитель, то пожалуйста - страхуй без ограничений. Но что-то подсказывает мне, что имея 5 автомобилей, включаешь режим "кроилово". Во дворе бросаешь, страховки по минимуму и т.д. А знаешь, к чему приводит кроилово?
09:18:19 09-05-2026
Гость (13:05:35 08-05-2026) страхуется ОТВЕТСТВЕННОСТЬ водителя на КОНКРЕТНОМ автомобиле... Ради раза в году страховаться без ограничений? Однако!
19:52:48 08-05-2026
Разоблачитель (11:39:51 08-05-2026) Страховка мешает. В Кз можно ехать трезвому водителю - ведь ... А если на машине пять человек ездит. Пять страховок делать?
Хорошая попытка, но нет..
16:11:13 09-05-2026
Гость (19:52:48 08-05-2026) А если на машине пять человек ездит. Пять страховок делать? ... Если у этих пятерых других авто нет то конечно. Но если у этой шведской семьи есть другие авто, то почему нет7
11:43:48 08-05-2026
Гость (11:28:58 08-05-2026) Не пойму, как бухой может идти пешком? Ноги же заплетаются и... а бухой и не должен идти пешком а ехать в бобике в вытрезвитель, стоять там под шлангом ледяной воды и после выписки все оплатить в размере от 200 тысяч
а если его поймали бухим за рулем то меры должны быть точно такие же как в КНР или в КНДР
12:14:58 08-05-2026
Гость (11:43:48 08-05-2026) а бухой и не должен идти пешком а ехать в бобике в вытрезвит... Почему бы ему просто не вызвать такси? Зачем ему бобик и дальнейшие приключения?
15:47:03 08-05-2026
Гость (11:43:48 08-05-2026) а бухой и не должен идти пешком а ехать в бобике в вытрезвит... Слабоумный тоже не должен ни идти, ни ехать, а подлежит резервации.
11:45:04 08-05-2026
Пары алкоголя в машине. Все. Сразу автоматическая блокировка двигателя, дверей. И автодозвон в ГАИ.Пьяные пускай все на такси едут. Пассажиры не пассажиры. Без разницы. Машина твоя. Дороги общие. Жизни чужие. Этим все сказано. При останавливает машины инспектором на дороге выборочно проверять, что бы не отключили.
12:16:06 08-05-2026
Рога и копыта (11:45:04 08-05-2026) Пары алкоголя в машине. Все. Сразу автоматическая блокировка... Мдя. Ума палата. А таксистам как быть ? Села пьяная компашка и поехали в кутузку?
12:17:46 08-05-2026
Рога и копыта (11:45:04 08-05-2026) Пары алкоголя в машине. Все. Сразу автоматическая блокировка... То есть в такси системы блокировок не будет? А ничЁ что таксистов очень часто угашенных возят?
12:13:14 08-05-2026
Бухие водители ездят очень аккуратно, так как боятся налипнуть на неприятности.
12:23:57 08-05-2026
Гость (12:13:14 08-05-2026) Бухие водители ездят очень аккуратно, так как боятся налипну... Зависит от степени опьянения.