Управление транспортом "под градусом" остается одной из основных причин аварий, уносящих человеческие жизни

08 мая 2026, 11:20, ИА Амител erid: 2W5zFG51v9X

Автомобиль, пустая бутылка / Фото: сгенерировано нейросетью DALL-E

Вождение в нетрезвом виде в 2026 году остается огромной проблемой несмотря на усилия, прилагаемые для профилактики этого явления. По данным "Научного центра безопасности дорожного движения" МВД России, за 9 месяцев 2025 года пьяные водители стали виновниками 10,1% всех аварий с пострадавшими. На их же совести 21,9% всех смертей на дороге, произошедших за этот период. Почему нельзя садиться за руль после застолья и какие санкции предусмотрены за пьяное вождение в зависимости от тяжести ДТП — напоминает amic.ru.

Печальные цифры

В Госавтоинспекции Алтайского края сообщают: число ДТП с участием нетрезвых водителей начало расти. В среднем в регионе за сутки выявляют 20-25 случаев такого вождения.

За 4 месяца 2026 года сотрудниками Госавтоинспекции края выявлено 529 тысяч нарушений ПДД РФ участниками дорожного движения, из которых более 2-х тысяч касались управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Также в результате ДТП с участием пьяных водителей в Алтайском крае за 4 месяца 2026 года погибли 11 человек, а еще 78 – получили травмы. Причем во многих случаях жертвами таких аварий стали пешеходы и пассажиры транспорта.

От штрафа до тюрьмы

Управление автомобилем или иным транспортным средством в нетрезвом виде – одно из нарушений ПДД, за которые предусмотрена наиболее строгая ответственность.

"Управление транспортом в состоянии опьянения влечет за собой серьезные последствия: штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года по статье 12.8 КоАП РФ, — сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края.

При повторном нарушении предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Она означает штрафы, доходящие до 200-300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы сроком до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Если пьяный водитель стал виновником ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью или смерть, его ожидает лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Ответственность предусмотрена и за передачу права управления пьяному водителю.

Это штраф в 45 тысяч рублей, и лишение прав на срок 1,5-2 года.

Враг водителя

Почему вождение в нетрезвом виде является таким серьезным нарушением? Все дело в полной несовместимости вождения и спиртного.

Алкоголь существенно снижает способность водителя управлять транспортным средством. Спиртные напитки подавляют работу нервной системы, значительно замедляя скорость реакции.

Согласно медицинским данным, время, необходимое для нажатия на тормоз у нетрезвого водителя вырастает в несколько раз. В случае угрозы аварии это может стать решающим фактором.

Влияет спиртное и на способность оценивать дистанцию, а также на психику, вызывая ложную самоуверенность. А она может толкнуть водителя на рискованные маневры на дороге.

"Берегите свою жизнь и жизнь близких вам людей. Управляйте автомобилем, только будучи абсолютно трезвыми!", — обращаются к водителям сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края.

От безответственности к трагедии

Одной из самых нашумевших аварий связанных с пьяным вождением стал случай, произошедший в Барнауле в феврале 2025 года.

"Женщина, 1973 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением, выехала на тротуар и допустила наезд на пешехода-женщину, 1999 года рождения, которая от полученных травм в результате ДТП скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи", - сообщали об инциденте правоохранители.

Уже в сентябре 2025 года виновнице ДТП вынесли приговор по уголовному делу по статье пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств": шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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