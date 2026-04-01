"Лексус" нетрезвого водителя из Рубцовска отправили на нужды военнослужащих в зоне СВО

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования

01 апреля 2026, 14:56, ИА Амител

"Лексус" отправленный на СВО / Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

В Рубцовске у местного жителя конфисковали автомобиль после повторного управления в состоянии опьянения. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, мужчину за рулем Lexus RX 330 остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. После повторного нарушения в отношении него возбудили уголовное дело.

«Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ. Автомобиль был конфискован как орудие преступления и обращен в доход государства», — отметили в ведомстве.

В дальнейшем судебные приставы изъяли кроссовер и передали его представителям Министерства обороны России для использования в интересах военнослужащих в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель BMW X5 сбил семейную пару в Алтайском крае. Трое детей остались сиротами, а водитель иномарки был задержан.