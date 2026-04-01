"Лексус" нетрезвого водителя из Рубцовска отправили на нужды военнослужащих в зоне СВО
Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования
01 апреля 2026, 14:56, ИА Амител
В Рубцовске у местного жителя конфисковали автомобиль после повторного управления в состоянии опьянения. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, мужчину за рулем Lexus RX 330 остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. После повторного нарушения в отношении него возбудили уголовное дело.
«Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ. Автомобиль был конфискован как орудие преступления и обращен в доход государства», — отметили в ведомстве.
В дальнейшем судебные приставы изъяли кроссовер и передали его представителям Министерства обороны России для использования в интересах военнослужащих в зоне СВО.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель BMW X5 сбил семейную пару в Алтайском крае. Трое детей остались сиротами, а водитель иномарки был задержан.
15:01:25 01-04-2026
Очень хорошая новость. В идеале надо с водителем
15:32:03 01-04-2026
получается у нас пьяные водители поставили в зону СВО больше автомобилей чем все олигархи вместе взятые
17:25:37 01-04-2026
ну да x5 и лексус очень нужны на сво!)
20:00:48 01-04-2026
гость (17:25:37 01-04-2026) ну да x5 и лексус очень нужны на сво!)... То ли еще будет. А потом задаемся вопросами - откуда у полковников и генералов квартиры забиты сокровищами и баблом? Для армии нужна ВОЕННАЯ техника, для сельского хозяйства - СЕЛЬХОЗтехника, для статуса можно и лексусы, BMW и гелики. Понятно, что алкашей за рулем наказывать надо, но ... Лучше уж продайте эту машину и на вырученные деньги закупите бойцам обмундирование и пр.
13:32:40 02-04-2026
Гость (20:00:48 01-04-2026) То ли еще будет. А потом задаемся вопросами - откуда у полко... Думаете на ней будет ездить штабной пиджак на пятнадцатой линии?