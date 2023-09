Новосибирец, просверливший себе череп, открыл компанию в Кремниевой долине

Она займется устройством, которое передает музыку из сна в реальность

Покоритель снов из Новосибирска Михаил Радуга, ставший известным после установки электродов в мозг, основал компанию в Кремниевой долине. Как сообщает Mash Siberia, она будет заниматься передачей музыки из сна в реальность с помощью электромиографии.

Как рассказал Радуга, идея появилась после того, как в подростковом возрасте он услышал во сне несуществующий трек Rammstein. Исследователь утверждает, что спящий человек продолжает двигать мышцами, хоть и очень слабо. Благодаря новому прибору человек сможет выбрать, какими мышцами он будет отбивать темп, а устройство запишет колебания.

После недавнего эксперимента с просверливанием черепа Радуга переехал в США, где собирает бумаги на ВНЖ. При этом компания уже начала работать. Экспериментаторам удалось передать из сна We will rock you группы Queen. Получилось это у трех из четырех человек.