Ангела Меркель навещала Алексея Навального в клинике

Канцлер Германии Ангела Меркель посещала Алексея Навального во время его лечения в клинике "Шарите". Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Появившуюся информацию прокомментировал сам Навальный. Он подтвердил встречу.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", – сказал блогер.

Напомним, что американские сенаторы предложили ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Они могут коснуться лиц, которые, возможно, "замешаны в открытом нарушении международного права".