Архитекторы отправили проект жилого комплекса на Сахарова в Барнауле на доработку

Члены градостроительного совета Барнаула отправили на доработку проект большого жилого комплекса на проспекте Социалистический, 97, на площади Сахарова, где ранее располагался парк «Барнаульская крепость». Эскизы презентовал глава архитектурного бюро «Спич» Сергей Чобан по видеосвязи из Берлина. Члены градсовета высказали несколько важных замечаний, которые необходимо исправить перед тем, как приступать к строительству высоток, передаёт корреспондент amic.ru с заседания.

В частности, барнаульские архитектуры предложили подумать проектировщикам над изменением внешнего вида будущего ЖК, чтобы он вписывался в другие здания, которые могут появиться в ближайшем будущем в районе площади Сахарова. Например, новый корпус АлтГУ и новый ЦУМ. Архитектор Сергей Боженко также предложил рассмотреть вариант увеличения этажность жилого корпуса, который расположен рядом с «Титов-Ареной». Кроме того, члены градсовета попросили авторов уточнить нормативы по озеленению, количеству парковочных мест и числу детских площадок: эксперты предположили, что их может быть недостаточно.

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Общество Известный архитектор представил проект жилого дома на площади Сахарова в Барнауле

«Ждём более оригинального и градостроительного и архитектурного решения», — заявил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Что касается самого жилого комплекса, то он будет состоять из трёх 15-этажных домов с кирпичными фасадами. Здания займут около 40% от участка 1,4 гектара на территории бывших баков. Общая площадь помещений — 25 000 квадратных метров. Комплекс будет рассчитан на проживание 950 человек. Всего в домах запланировано 212 квартир, в том числе двух- и трёхкомнатные.

Также, согласно проекту, в ЖК будет подземный гараж на 256 автомобилей. Въезд на парковку будет со стороны улицы Мерзликина. Общественные корпуса расположены вдоль проспекта Социалистического и улицы Мерзликина, вместе с домами они образуют единый комплекс. В нежилых частях разместятся торговые объекты, фитнес-центр с бассейном.

Напомним, баки с площади Сахарова начали убирать в середине января 2022 года. Их планируют демонтировать в мае.