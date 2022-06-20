Бургер из «Макдоналдса» «Биг Тейсти» появится в ресторанах «Вкусно — и точка» в Москве и Подмосковье 25 июня с изменённым рецептом под названием «Биг Спешл», сообщает РБК со ссылкой на источник в компании.

«Мы не можем использовать в меню название «Биг Тейсти», — объяснили в сети, добавив, что сейчас также разрабатывается новая рецептура бургера «Биг Мак» и мороженого «Макфлурри».

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Общество В Барнауле открылись рестораны сети «Вкусно — и точка»

Напомним, что 20 июня рестораны обновлённого «Макдоналдса» «Вкусно — и точка» открылись в Барнауле. В меню представлены бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш Бургер», «Чикен Премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки.