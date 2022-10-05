Бывшая алтайская журналистка поблагодарила Роскосмос, NASA и SpaceX за полёт в космос

Бывшая алтайская журналистка, уроженка Новосибирска Анна Кикина произнесла речь после вылета на МКС.

«Спасибо большое всем агентствам: Роскосмос, NASA и, естественно, Space X за предоставленную нам возможность. Мы рады всем экипажем делать то, что мы сейчас делаем. И большое спасибо всем людям, которые сейчас с нами», — сказала Кикина после взлёта корабля Crew Dragon.