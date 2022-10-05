Бывшая алтайская журналистка поблагодарила Роскосмос, NASA и SpaceX за полёт в космос
5 октября Анна Кикина в составе экипажа корабля Crew Dragon отправилась на МКС
6 октября 2022, 06:31, Илья Звягинцев
Бывшая алтайская журналистка, уроженка Новосибирска Анна Кикина произнесла речь после вылета на МКС.
«Спасибо большое всем агентствам: Роскосмос, NASA и, естественно, Space X за предоставленную нам возможность. Мы рады всем экипажем делать то, что мы сейчас делаем. И большое спасибо всем людям, которые сейчас с нами», — сказала Кикина после взлёта корабля Crew Dragon.
Напомним, что корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал 5 октября.
Вместе с Кикиной на корабле Crew Dragon полетели американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японец Коити Ваката.
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