Еще три маршрута общественного транспорта в Барнауле начнут работать по регулируемым тарифам

Ещё три маршрута общественного транспорта в Барнауле начнут работать по регулируемым тарифам. Как сообщает пресс-центр мэрии, об этом градоначальнику Вячеславу Франку доложил замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев в рамках рабочей встречи, посвящённой проблемам пассажирских перевозок.

В частности, в отдалённых микрорайонах краевой столицы, которые обслуживаются маршрутами № 70 и 73, до сих пор не было возможности воспользоваться льготой на проезд в общественном транспорте. По этой причине комиссия по организации пассажирских перевозок решила перевести маршруты в формат регулируемых.

С 1 декабря маршрут № 70р будет обслуживаться двумя автобусами малого класса с плановым интервалом движения 44 минуты, а маршрут № 73р — четырьмя, с плановым интервалом движения 30 минут.

Также по обращениям горожан властями принято решение возобновить работу регулируемого маршрута № 110. По нему будут курсировать четыре автобуса среднего класса с плановым интервалом движения в 36 минут. Он также будет запущен с 1 декабря.

Схему движения автобусов маршрута № 110 также скорректировали: Павловский тракт, ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. 2-я Малиновая, ул. Авиаторов, ул. Декоративная, ул. Малиновая, ул. Соловьиная, ул. Смородиновая, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлётная, ул. Попова, ул. Власихинская, ул. Фурманова, Павловский тракт, проспект Строителей, проспект Ленина, площадь им. Баварина, ул. Мамонтова, ул. Большая Олонская в прямом и обратном направлении.