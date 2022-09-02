Какие улицы перекрыты в Барнауле для празднования Дня города

Где перекроют дороги в Барнауле в День города?

3 сентября в краевой столице будет по-прежнему перекрыт проспект Социалистический — от Молодёжной до Димитрова. Дорогу откроют лишь 4 сентября, в 21:00, сообщал пресс-центр мэрии.

С 08:00 до 23:00 будет перекрыта улица Мерзликина — от проспекта Социалистического до переулка Геблера.

С 10:00 до 22:30 закроют проезд к площадям около Дворца культуры на Южном (Чайковского, 21) и перед зданием на Германа Титова, 9 (от 5-й Западной до 80-й Гвардейской Дивизии).

С 13:00 до 23:00 также перекроют Георгия Исакова (от чётной до нечётной стороны Островского).