Какие улицы перекрыты в Барнауле для празднования Дня города
К закрытому проспекту Социалистическому добавятся ещё несколько участков дорог
3 сентября в Барнауле отмечают День города. Суббота в краевой столице будет насыщенной, однако из-за народных гуляний властям придётся перекрыть несколько улиц. Рассказываем, какие дороги закрыты для движения автомобилей в связи с праздничными мероприятиями.
Где перекроют дороги в Барнауле в День города?
3 сентября в краевой столице будет по-прежнему перекрыт проспект Социалистический — от Молодёжной до Димитрова. Дорогу откроют лишь 4 сентября, в 21:00, сообщал пресс-центр мэрии.
С 08:00 до 23:00 будет перекрыта улица Мерзликина — от проспекта Социалистического до переулка Геблера.
С 10:00 до 22:30 закроют проезд к площадям около Дворца культуры на Южном (Чайковского, 21) и перед зданием на Германа Титова, 9 (от 5-й Западной до 80-й Гвардейской Дивизии).
С 13:00 до 23:00 также перекроют Георгия Исакова (от чётной до нечётной стороны Островского).
Как изменится маршрут автобусов?
Изменения коснутся трёх маршрутов. Движение автобусов маршрута № 6 будет организовано по следующей схеме:
при движении в сторону Малахова: Георгия Исакова — чётная сторона Островского — Юрина — нечётная сторона Островского — Антона Петрова, далее по маршруту;
в обратном направлении: Антона Петрова — нечётная сторона Островского — Юрина — чётная сторона Островского — Георгия Исакова, далее по маршруту.
Маршруты № 24, 29 будут проходить через обе стороны улицы Островского с поворотом на Юрина.