На Красной площади прошла генеральная репетиция военного парада Победы

На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

На площади уже установили декоративные конструкции и большой экран. В рамках репетиции по ней промаршировали солдаты, а также прошли колонны военной техники.

Военный парад Победы в Москве пройдёт 9 мая.

Ранее сообщалось, что репетиция торжественного парада прошла на проспекте Ленина в Барнауле.

Напомним, основной парад состоится в 10:00 9 мая. Некоторые воинские части, которые раньше участвовали в подобных мероприятиях, в 2022 году заняты в спецоперации, уточнили в городской администрации. Тем не менее в построении примут участие более тысячи военных.