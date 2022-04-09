Обь в районе Речного вокзала в Барнауле очистилась ото льда

Большой участок Оби очистился ото льда в районе Речного вокзала в Барнауле, сообщают очевидцы.

При этом назвать происходящее полноценным ледоходом пока нельзя: это просто подвижки льда, за мостом он всё ещё стоит.

По прогнозам ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ледоход на Оби в Барнауле может начаться уже в субботу, 9 апреля. Это на 6-8 дней раньше среднемноголетних наблюдений.

На реке Бии в Бийске ледоход уже начался. Первые подвижки льда горожане заметили ещё 7 апреля, а 8 апреля скорость его движения усилилась.

Днём ранее в МЧС рассказали, что паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной.