Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут мобилизовывать

По словам министра обороны, дополнения в указ президента будут внесены в ближайшее время

1 октября 2022, 20:31, Илья Звягинцев

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Его слова передает РИА Новости.

Шойгу отметил, что помимо студентов государственных вузов привлекаться к мобилизации не будут и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством.

По его словам, дополнения в указ президента готовятся и будут внесены уже сегодня.

Ранее amic.ru сообщал о том, какие регионы России уже выполнили планы по призыву в рамках частичной мобилизации.

В каких регионах России завершилась частичная мобилизация?

В каких регионах России завершилась частичная мобилизация?

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