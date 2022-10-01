Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут мобилизовывать
По словам министра обороны, дополнения в указ президента будут внесены в ближайшее время
1 октября 2022, 20:31, Илья Звягинцев
Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Его слова передает РИА Новости.
Шойгу отметил, что помимо студентов государственных вузов привлекаться к мобилизации не будут и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством.
По его словам, дополнения в указ президента готовятся и будут внесены уже сегодня.
Ранее amic.ru сообщал о том, какие регионы России уже выполнили планы по призыву в рамках частичной мобилизации.
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