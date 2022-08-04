Стало известно, почему Артемий Лебедев требует в суде с алтайских аграриев миллион рублей

Студия Артемия Лебедева 1 августа подала в суд на барнаульскую фирму «АС-Агро» из-за того, что та использовала шрифт «Клементина» на упаковке яиц «Павловское», пишет «Алтапресс».

По словам гендиректора алтайской компании Сергея Молокова, дизайн упаковки около года назад разработала специалист из Барнаула. Вскоре надпись попалась на глаза представителю студии Лебедева, в которой он усмотрел сходство со шрифтом, права на который принадлежат его компании.

В феврале правообладатель «Клементины» отправил запрос в «АС-Агро», в котором заявил, что фирма неправомерно использует шрифт и предложил подтвердить покупку, а отсутствие ответа пообещал рассмотреть как отсутствие лицензии и обратиться в суд, если «АС-Агро» не исправится.

В ответном письме барнаульская компания попросила подтвердить авторские права на шрифт, но студия Лебедева, по словам Молокова, этого не сделала. Тему после этого обсуждали и дальше, а перед подачей иска в Арбитражный суд Алтайского края «АС-Агро» получила очередную претензию, в которой студия требовала выплатить 500 тысяч рублей. В противном случае её представители намерены обратиться в суд за компенсацией нарушенных прав в размере 1 млн рублей, что в итоге и было сделано.

Как отмечает «Алтапресс», студия Лебедева и ранее подавала в суд на различные компании за неправомерное использование своих шрифтов. Требуемые суммы зачастую составляли 1 млн рублей, но хоть проигранных исков на счету студии нет, получала она в разы меньше этой суммы.