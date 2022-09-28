Такой день. Обращение военного комиссара Алтайского края и центр помощи моб

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов выступил с обращением к жителям региона. Он рассказал, что первые отправки призывников уже состоялись и объяснил, какие категории граждан подлежат мобилизации, об ошибках в рамках первой отправки и объяснил, почему они появляются.

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Кроме того, отвечая на вопрос о числе мобилизуемых в Алтайском крае, он раскрыл, что Минобороны была поставлена региону задача призвать около 1% из числа граждан, находящихся в запасе.

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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ответил на вопросы о нехватке медработников в регионе. Жители края отметили, что в городах и сёлах есть большой дефицит медицинских работников — невозможно попасть на приём к узким специалистам. В связи с этим их интересует, что делается для решения проблемы.

Попов подтвердил, что дефицит врачей и средних медицинских работников в крае, как и в целом по стране, отмечается ежегодно — как в сельской территории, так и в городах, в межрайонных медцентрах.

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать службу помощи семьям мобилизованных при краевой призывной комиссии. Главы всех муниципальных образований должны оперативно собрать сведения о семьях мобилизованных. В ближайшие дни эта информация уже будет передана в службу. Органы соцзащиты в муниципалитетах, в свою очередь, будут индивидуально работать с каждой семьёй.