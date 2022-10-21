Такой день. Санкции против Томенко и недовольные барнаульские перевозчики

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции на десятилетний срок в отношении губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Документ 20 октября опубликовали на сайте главы государства.

В список попали 1,4 тыс. компаний и 2,5 тыс. физлиц, в том числе и губернатор Алтайского края.

Санкции в отношении Томенко накладывают блокировку активов при их наличии, полное прекращение полётов и перевозок по Украине, запрет на вывод капиталов, прекращение торговых операций и не только. Всего 13 пунктов.

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В Алтайском крае судебные приставы приостановили взыскание задолженностей мобилизованных жителей, сообщает региональная ФССП.

Приставы напомнили, что мобилизованные и их близкие родственники могут подать заявление о приостановлении исполнительного производства в личном кабинете на портале госуслуг, на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет-приёмная» или непосредственно в структурных подразделениях алтайской ГУФССП России по Алтайскому краю.

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Барнаульские перевозчики заявили о необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспорте, чтобы они смогли выжить в текущих экономических условиях.

Основная причина необходимости повышения тарифа — рост цен почти на всё. К примеру, стоимость литра «зимнего» дизельного топлива может вырасти минимум на 10 рублей.

Перевозчики отметили, что цена поездки должна быть в пределах 45-60 рублей — для нормальной работы предприятий, смены подвижного состава и увеличения зарплат сотрудников.