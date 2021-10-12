Telegram заблокирует канал "Мужского государства" за дискриминацию секс-меньшинств

Telegram заблокирует канал лидера "Мужского государства" Владимира Позднякова. По словам команды мессенджера, причиной стали жалобы от App Store и Play Market на распространение контента, дискриминирующего людей по признаку их сексуальной ориентации, сообщает Telegram-канал "Русский маркетинг".

Как заявили представители Telegram, дискриминационные материалы запрещены правилами App Store и Play Market. Авторы жалобы требуют ограничить доступ к каналу на этих платформах.

"Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования", – сказано в сообщении команды мессенджера.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской и запретить организацию "Мужское государство". В конце сентября Поздняков потребовал извинений от барнаульской сети ресторанов "Тандыр № 1" за публикацию рекламы с темнокожим мужчиной. Позднее сеть извинилась за рекламу и удалила пост.

Летом 2021 года Владислав Поздняков также организовал травлю федеральных сетей доставки "Ёбидоёби" и "Тануки", заставляя удалить все посты с фотографиями темнокожих и извиниться перед русской нацией. Сторонники же принялись всеми способами мешать работе предприятий.