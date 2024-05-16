Рассказываем о финансовых нововведениях для россиян и кредитных организаций

16 мая 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8K7QFo

Кредит. Заем. Банковская карта. Переводы / Фото: cookie_studio on Freepik

В мае 2024 года в силу вступил ряд изменений в законах, касающихся финансовых вопросов. Например, стало возможным расторгнуть договор с негосударственным пенсионным фондом. А еще сумма переводов без комиссии по СБП увеличена до 30 млн рублей. Рассказываем подробнее об этом и не только.

Расторгнуть договор с НПФ

Негосударственные фонды теперь обязаны расторгать договор по требованию клиента в течение 14 дней со дня его заключения, если он был оформлен через агента. Также фонды обязаны сообщать о системе гарантирования при аннулировании лицензии или объявлении о банкротстве. При этом потенциальный клиент должен увидеть точную сумму возмещения и подробный порядок выплат.

Перевести без комиссии по СБП до 30 млн рублей

Теперь между своими счетами в разных банках можно будет перевести без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Но только если это делается по номеру телефона или номеру счета. При переводе по номеру карту комиссия не меняется.

Отказаться от платы за изменение условий договора

Еще одно изменение касается работы кредитных организаций. Так, Банк России выпустил рекомендацию для банков и МФО отказаться от платы за изменение условий договора, потому что это создает видимость улучшения условий. Регулятор считает, что такие практики неприемлемы и увеличивают риски введения заемщика в заблуждение. Человеку сложно разобраться и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение размера его расходов.

"Например, будущему заемщику предлагается за дополнительную плату получить кредит или заем по сниженной ставке. Это фактически означает авансовую уплату процентов. Другая платная опция позволяет уменьшить размер или выбрать другую дату внесения периодического платежа на случай, если у заемщика вдруг снизится зарплата и изменится график ее получения. Если же этого не произойдет, потребитель напрасно потратит деньги на услугу, которая ему не нужна", – говорится в рекомендации регулятора.

Например, за доплату кредиторы предлагают уменьшить 30-дневный срок уведомления о досрочном погашении кредита. Однако если человек не будет рассчитываться досрочно, то плата будут впустую. Еще одна платная возможность – реструктуризация задолженности, возможность пропустить очередной платеж, вернуть часть процентов после погашения долга. Ряд кредиторов даже продают потребителям свой отказ от взыскания задолженности, если она возникнет. При этом в кредитной истории заемщика такая задолженность все равно будет отражена.

Все ли банки и МФО будут выполнять рекомендацию?

Повторимся, это всего лишь рекомендация от ЦБ, а потому не все организации будут их соблюдать. Так что при оформлении кредита или займа важно внимательно изучить условия договора. Если вы обращаетесь в МФО, не стесняйтесь задавать вопросы и запрашивать документы – сотрудники добросовестной организации всегда придут вам на помощь и ответят на все интересующие вопросы.

Кстати, не забудьте изучить и финансовые предложения МФО. Среди них можно найти очень выгодные, которые позволят существенно сэкономить на переплате. Например, для автовладельцев оптимальным будет долгосрочный заем под залог ПТС автомобиля. Он позволяет получить наличными до 500 тысяч рублей, при этом заемщику не придется тратить время на сбор различных справок, поиска поручителей и прохождения бюрократических процедур. Также важно, что процентные ставки на такой заем значительно ниже, чем на другие продукты МФО.

Оформить заем можно прямо в день обращения всего по двум документам – ПТС на автомобиль и паспорту. Более того, получить деньги можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом. Поэтому о кредитной истории тоже можно не переживать.

Главное – правильно выбрать надежную микрофинансовую организацию. Она обязательно должна находиться в реестре ЦБ РФ. Проверить эту информацию можно самостоятельно на официальном сайте Банка России.

В Барнауле оформить заем под залог ПТС можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Взаимодействие", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надежная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы в течение часа.

Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством. Также важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.

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