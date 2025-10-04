Подавляющему большинству россиян не доплачивают за переработки

Каждый шестой житель страны признался в том, что работать больше ему приходится за бесплатно

04 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Согласно опросу, проведенному kp.ru среди 3,1 тыс. респондентов значительная часть работающих россиян (68%) отмечает отсутствие оплаты за сверхурочный труд, несмотря на частые задержки, работу в выходные и во время отпусков.

Причиной согласия на переработки опрошенные назвали чувство долга перед компанией и своим делом.

Лишь 16% участников исследования отметили, что им систематически компенсируют задержки на работе, в некоторых случаях предлагая отгулы. 14% респондентов подчеркнули, что избегают переработок, так как ценят свое личное время и стремятся проводить вечера с семьей. Оставшиеся 2% выбрали вариант "Другое", пояснив, что являются самозанятыми и самостоятельно планируют свой рабочий день.