Подавляющему большинству россиян не доплачивают за переработки
Каждый шестой житель страны признался в том, что работать больше ему приходится за бесплатно
04 октября 2025, 09:30, ИА Амител
Согласно опросу, проведенному kp.ru среди 3,1 тыс. респондентов значительная часть работающих россиян (68%) отмечает отсутствие оплаты за сверхурочный труд, несмотря на частые задержки, работу в выходные и во время отпусков.
Причиной согласия на переработки опрошенные назвали чувство долга перед компанией и своим делом.
Лишь 16% участников исследования отметили, что им систематически компенсируют задержки на работе, в некоторых случаях предлагая отгулы. 14% респондентов подчеркнули, что избегают переработок, так как ценят свое личное время и стремятся проводить вечера с семьей. Оставшиеся 2% выбрали вариант "Другое", пояснив, что являются самозанятыми и самостоятельно планируют свой рабочий день.
10:10:57 04-10-2025
"Извлечение прибыли классом собственников средств производства путём присвоения труда" ,то есть эксплуатация.
11:50:52 04-10-2025
Тю! Мы раньше и на ночь, если требовалось, безо всяких доплат.